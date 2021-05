Belgische EK-zwemmers ondervinden strikte coronaregels in Budapest: afstand in eetzaal en trainen in buitenbad: “Hopelijk lopen ze geen verkoudheid op”

Meer sportDe Belgische zwemdelegatie is in Budapest gearriveerd voor het EK groot bad dat maandag begint. Ter plaatse ondervinden ze de strikte maatregelen door Covid-19. “We mogen niet even buiten het hotel joggen of wandelen”, zegt hoofdcoach Ronald Gaastra. De verplichte trainingen in het buitenbad noemt hij “niet ideaal”.

Gisterenochtend vlogen de zestien Belgische zwemmers samen met de omkadering naar Budapest voor het EK, het eerste grote kampioenschap in groot bad sinds bijna twee jaar - het WK in Gwangju dateert al van juli 2019. Bij aankomst ondervond de delegatie al de strikte Covid-maatregelen. “Op het vliegveld heeft het al drie kwartier geduurd eer we voorbij de douane waren”, aldus Gaastra. “Er is van iedereen de temperatuur gemeten en de papieren van de negatieve coronatest gecheckt. Dan moesten we in de bus. In het hotel moesten de zwemmers eerst een sneltest ondergaan of ze naar de kamers mochten en dan nog een PCR-test ondergaan. Dan moesten ze in de kamer blijven tot de uitslag bekend was. Dan was het al middernacht.”

Op hotel is de bewegingsvrijheid erg beperkt volgens Gaastra. Hij stuurde een foto van de eetzaal: “Eten mogen we met maximaal twee atleten per tafel. Even buiten joggen of wandelen mag niet. ‘ s Ochtends rijden we met de bus naar de trainingen. Maar er mogen maximaal 25 mensen op de bus. Als er al een andere ploeg op zit, moeten we wachten tot de volgende. En eens terug na de training moeten we op het hotel blijven tot de volgende dag.”

Trainingen in het competitiebad zelf - zoals vroeger altijd het geval was - zijn nu verboden. Gaastra: “We moeten in het buitenbad trainen. Dat water zelf is wel lekker 26 graden warm, maar buiten is het 10 à 11 graden koud. Als je dus met je badpakje uit het water komt is dat niet warm. Ik hoop dat we geen zwemmers met een verkoudheid of oorpijn gaan krijgen.”

Volledig scherm De EK-zwemmers moeten in het buitenbad trainen, het temperatuurverschil tussen het water en de buitenlucht is niet ideaal. © RV

Of de regels invloed op de prestaties gaan hebben, kan Gaastra niet inschatten: “Maar ideaal is het niet.” Zo krijgen de zwemmers die al geplaatst zijn voor de Spelen, zoals Louis Croenen, wel al een voorsmaakje wat hen straks te wachten staat in Tokio. Ook daar heeft de organisatie een heel strikt protocol aan coronamaatregels uitgewerkt om de Spelen zo veilig mogelijk te laten doorgaan.

Volledig scherm Louis Croenen © BELGA