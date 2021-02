Belgische bond toont zich van soepelste kant en delibereert liefst 14 atleten voor EK atletiek indoor

Atletiek Eline Berings strandt op twee honderd­sten van EK-li­miet, maar hoopt nog op delibera­tie

20 februari Anne Zagré heeft de 60 meter horden gewonnen op het BK indooratletiek in Louvain-la-Neuve. Ze klokte 8.09. Eline Berings finishte als tweede in 8.12, terwijl ze 8.10 nodig had om naar het EK in het Poolse Torun te mogen. Zagré was al langer geplaatst voor het EK.