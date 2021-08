Belgische beachvolleybalfinales verhuizen naar Brussel

“Ik ben erg tevreden dat onze hoofdstad de nieuwe gaststad geworden is van de Belgische beachvolleybalfinales", aldus Geert De Dobbeleer, algemeen directeur van Volley Vlaanderen. “Beachvolleybal is een sport in opmars en wordt steeds meer in steden gespeeld. In 2021 noteren we maar liefst drie keer meer clubs die beachvolleybalactiviteiten aanbieden dan voorheen het geval was. Ook het aantal beachvolleybalspelers en -speelsters blijft toenemen. Ik wil in het bijzonder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de directie en staff van Tour & Taxis in naam van de volledige Volleysport danken om de finales te ontvangen. Samen zullen we er volgend weekend een groot feest van maken. We hopen dat de Brusselaars en niet Brusselaars de wedstrijden talrijk zullen volgen en zo kennis zullen kunnen maken met de typische goede sfeer die eigen is aan beachvolleybal.”