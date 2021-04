Belgische basketcoach over vermeende matchfixing bij z’n Nederlandse ex-club: “Ik stond als Jan Lul langs de lijn”

Olympische Spelen Onze olympiërs luiden alarmbel over vaccin: “Atleten zwijgen al vier jaar. Nu ze één keer hun hand opsteken, krijgen ze geen gehoor”

9:19 Vele olympiërs zijn doodsbenauwd. In minder dan vier maanden starten de Spelen, maar ze blijven in het ongewisse over hun vaccin. De irritatie groeit, want hoe langer men wacht, hoe groter de kans dat goud helemaal niets wordt. Zwemcoach Ronald Gaastra stelt het scherp. “Zonder vaccin kúnnen we niet naar Tokio.” Of hoe de paniek steeds meer toeslaat.