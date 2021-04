Belgisch onderonsje Casse-Chouchi in kwartfinale EK judo

Op naar een Belgisch onderonsje op het EK judo. In de kwartfinale van de categorie tot 81 kilo staan straks Matthias Casse en Sami Chouchi voor de derde keer in vijf maanden tijd tegen elkaar. Voor Jeroen Casse zit het EK er al op.

Het belooft weer een heerlijke kwartfinale te worden - zo gaat dat meestal wanneer Matthias Casse en Sami Chouchi elkaar treffen.Vorig jaar streden de twee Belgen tegen elkaar voor het brons op het EK in Praag, met Casse als winnaar maar op de Grand Slam in maart in Tasjkent was het Chouchi die, ten koste van Casse, met het brons aan de haal ging. Afwachten wat het straks wordt in de MEO Arena in Lissabon.

In de derde ronde moesten de twee judoka’s telkens diep gaan om zich te kwalificeren. Matthias Casse, het nummer één van de wereld in zijn gewichtsklasse, rekende in zijn eerste kamp wel vlot af met Muhammed Koc (IJF 55) door in een houdgreep te nemen maar Hidayak Heydarov is beter dan zijn ranking (IJF 76) deed vermoeden. De Azeri stapte twee jaar terug over van de -73-gewichtsklasse, waarin hij in 2016 Europees kampioen en in 2017 wereldkampioen werd.

Geen makkelijke klant dus en Casse had ook alle moeite van de wereld om Heydarov te verslaan: pas in de verlengingen kon hij zich met een golden score kwalificeren.

In de kwartfinale wacht hem dus Sami Chouchi (IJF 16) die ook verlengingen nodig had om Attila Ungvari (IJF 25) uit te schakelen - al deed de Hongaar dat voornamelijk zelf door niet veel te ondernemen. Te passief vechten kwam Ungvari uiteindelijk op drie bestraffingen en de nederlaag te staan. Dat was ook het lot van de kleine Fransman Alpha Oumar Djalo (IJF 38) in z’n kamp tegen Chouchi.

Voor Jeroen Casse (IJF 78), de jongere broer van Matthias, zat z’n EK er al snel op: in de categorie tot 73 kilo lukte het hem niet om te scoren tegen de Duitser Lukas Vennekold (IJF 143). De ref maakte er na meer dan elf minuten een einde aan: derde bestraffing voor Casse en exit voor de Belg.