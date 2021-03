Belgisch-Nederlands topduel in darts: Dimitri Van den Bergh loot Michael van Gerwen in Premier League

De Premier League doet normaal de grootste arena’s in het Verenigd Koninkrijk aan en reist ook naar Dublin, Rotterdam en Berlijn. Wegens de coronapandemie en de daarmee gepaard gaande beperkingen, organiseert de PDC de openingsfase van het evenement dit jaar achter gesloten deuren in de Marshall Arena in Milton Keynes. Over de datums en de locaties voor het verdere verloop van het toernooi is nog geen beslissing genomen.