Belgisch leger en BOIC herbevestigen samenwerking rond topsport: “Topsport maakt deel uit van Defensie”

Het eerste akkoord tussen Defensie en het BOIC dateert van 2004 en was telkens vier jaar geldig, maar sinds de laatste ondertekening van het protocol in 2017 was het even wachten op een nieuwe overeenkomst. Die is er nu voor onbepaalde duur waarbij na elke olympiade een evaluatie volgt. Bezieler van het project bij Defensie is ex-triatleet Frederik Van Lierde, die nu verantwoordelijk is voor de topsporters.

Van Lierde was in 2004 deel van de eerste lichting topsporters in dienst bij het Belgische leger. De uithangborden vandaag zijn judoka Toma Nikiforov, triatleet Marten Van Riel, BMX’ster Elke Vanhoof en mountainbiker Jens Schuermans. De vier waren present op de voorbije Spelen in Tokio. Ook in Rio (2016) en Peking (2008) had Defensie vier topsporters op de Spelen. In Londen (2012) waren het er twee.

“Er is plaats voor 30 topsporters bij Defensie. Op dit moment zijn 23 van die plaatsen ingevuld, 3 kandidaat-topsporters zijn momenteel nog met hun opleiding bezig en sluiten weldra aan”, weet Van Lierde. “Het aandeel sporters in een olympische discipline is in het nieuwe protocol opgetrokken van 2 op de 3 naar 3 op de 4. Belgian Tornado Alexander Doom is bijvoorbeeld één van de nieuwste aanwinsten die dit jaar bij de groep is gekomen.”

Bij de 23 topsporters van Defensie zijn voorlopig maar 3 vrouwen actief. Van de 16 profs bij de 23 topsporters komen er 14 uit Vlaanderen en amper 2 uit Wallonië. Bij Defensie klinkt het dat kwaliteit primeert op kwantiteit. De topsporters moeten aan een reeks objectieve en strenge voorwaarden voldoen om zich bij Defensie te kunnen aansluiten. Alle rekruten moeten jonger dan 31 zijn en resultaten kunnen voorleggen.

De topsporters zijn in ruil verzekerd van een maandloon, al moeten ze zich wel ook tonen als ambassadeurs. “Ze moeten positief bijdragen aan het imago van Defensie, sport binnen Defensie stimuleren, de sociale functie van sport aantonen en een bijdrage leveren aan de topsport in België”, aldus Van Lierde, die er verder de nadruk op legt dat Defensie een brug wil zijn voor jonge talenten die de stap naar de elitesport willen maken.

Volledig scherm Elke Vanhoof. © Photo News

Inspiratiebron

De vernieuwde samenwerking met het BOIC moet dit alles nog versterken. Bovendien zal er expertise, materiaal en infrastructuur uitgewisseld worden, en kunnen gezamenlijke stages, sportevenementen en workshops verder uitgebouwd worden. Ook op vlak van sportgeneeskunde en de strijd tegen doping slaan Defensie en het BOIC verder de handen in elkaar.

“Sport maakt deel uit van Defensie, maar ook van een gezonde levensstijl en het zorg dragen voor jezelf. Onze topsporters van Defensie boeken mooie resultaten op internationale tornooien - en zelfs op de Olympische Spelen - en zijn daardoor een voorbeeld en een inspiratiebron voor andere militairen, sportievelingen en jongeren die dromen van een sportcarrière”, reageert minister Dedonder.

“In het kader van dit akkoord hebben we ook de sociale mediakanalen van Topsport Defensie nieuw leven ingeblazen”, aldus Van Lierde. “Defensie is werkgever en hoofdsponsor van de topsporters in kwestie, dus we vragen ook dat ons logo op hun kledij terug te vinden is. Heel speciaal kan het in de toekomst worden met Jarno Verwimp in de paardensport. Hij zal wellicht dressuur doen in militair uniform.”

Overzicht van de bekendste topsporters bij Defensie:

Toma Nikiforov (judo), Elke Vanhoof (BMX), Noah Kuavita (gymnastiek), Adriaan Dewagtere (shorttrack), Michael Obasuyi (hordenlopen), Thomas Carmoy (hoogspringen), Noah Servais (triatlon), Erwin Vanderplancke (triatlon), Marten Van Riel (triatlon), Dieter Kersten (marathon), Robin Hendrix (5000m), Alexander Doom (400m), Victor Martinez (gymnastiek), Alessia Corrao (judo) en Jarno Verwimp (ruitersport)

Volledig scherm Alexander Doom © REUTERS