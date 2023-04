Belgisch kampioene powerlifting Laura Delava (18) stierf aan ontsteking van hartspier, haar vader reageert: "Het is zo snel gegaan”

Nafi Thiam plant (voorlopig) geen zevenkamp in voor WK atletiek in Boedapest

Nafi Thiam, in augustus titelverdedigster op het WK atletiek in Boedapest, treedt eind mei niet aan op de Hypomeeting in Götzis. Haar management laat weten dat ze tot nader order geen zevenkamp inplant in aanloop op dat WK.