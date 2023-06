België op WK 3x3 niet opgewassen tegen Polen, winnen tegen Puerto Rico straks is een must

KIJK. “Je moet ballen hebben. En die had Price niet”: sluwe Van Gerwen deelt met totaal onverwach­te maar geniale worp mentale steek uit

Heerlijk moment op de Premier League darts gisteravond. Michael van Gerwen (34) noemde zichzelf achteraf een sluwe vos, en dat bleek bij een 1-2-stand in de finale tegen Gerwyn Price (38). Toen Price er niet voor koos om een 170 te finishen, gooide ‘MvG’ het dan maar doodleuk meteen erna. Niet om te finishen, wel om een mentaal tikje uit te delen. “Dit was even in your face.”