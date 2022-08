België boven na eerste dag op zevenkamp: Nafi Thiam op weg naar goud, Noor Vidts voorlopig tweede

European ChampionshipsDe vraag is niet óf Nafi Thiam haar titel verlengt op het EK atletiek, maar met hoeveel punten ze haar zevenkamp morgen in het Olympiastadion afsluit. Vandaag was na twee proeven al duidelijk dat niemand aan haar meesterschap kan tornen. Ook niet Noor Vidts, die met een voorlopige tweede plek in de running blijft voor een medaille.

Zondag, het Pullman Hotel in München. Nafi Thiam praat, met mondmasker op, met de nationale pers. Legt uit dat ze zin heeft in het EK: “Anders zou ik hier nu niet staan.” En ze benadrukt dat ze “wat moois wil presteren, zonder dat meteen in cijfers of getallen te vertalen.”

Er is geen woord van gelogen. Na dag één is duidelijk wat dat moois inhoudt. Nafi Thiam ligt op schema om haar persoonlijk record van 7.013 punten, dat ze in mei 2017 in Götzis scoorde, te overtreffen. Zelfs het Europese record van Caroline Klüft uit 2007 (7.032 punten) ligt binnen haar bereik. En bijgevolg ook het Europese kampioenschapsrecord van Jessica Ennis uit 2010 (6.823 punten) – al wordt dat geen makkelijke noot om te kraken.

Na twee proeven was al duidelijk dat niemand in staat zal zijn om Queen Nafi van het goud te houden. Op de 100m horden spurtte Thiam naar 13.34. Afgaande op haar lichaamstaal had ze op een betere tijd gerekend. Op het recente WK had ze tenslotte een PR van 13.21 gelopen. Toch zette de Naamse met die 13.34 meteen de toon: ze zat pál op recordschema.

Volledig scherm © Photo News

Uitgelaten was Thiam wel na het hoogspringen. Op 1m92 had ze wel twee pogingen nodig maar voor het overige was het een demonstratie. 1m95 – van de eerste keer. 1m98: van de eerste keer. 2m01 was van het goede te veel: dat besefte Thiam al snel en na twee pogingen gaf ze aan dat het volstond. “En ik had een beetje pijn aan mijn voet – ik wilde geen risico’s nemen voor het vervolg”, zei ze.

1m98: niemand deed ooit beter in een zevenkamp op het EK. En voor Thiam was het ook al van juni 2019 geleden dat ze nog eens zo hoog sprong. En weer stond ze zo met krèk hetzelfde puntentotaal (2.285) als in 2017. Ze nam ook de leiding: die zal ze niet meer afstaan. Kan je gif op innemen.

De concurrentie lag dan namelijk al op apegapen. Emma Oosterwegel, nog goed voor brons in Tokio, was dan zelfs na een val op de horden al uitgeteld. En vice-olympisch en -wereldkampioene Anouk Vetter, niet in haar dagje, keek dan al aan tegen een kloof van net geen 350 punten, op een 14de plek. Noor Vidts, tweede in de tussenstand na 13.29 op de horden en 1m83 in het hoogspringen, volgde al op 188 punten. Dan al werd duidelijk dat Vidts, vijfde op het WK en vierde op de Spelen, vandaag met de Poolse Adrianna Sulek in de clinch zal gaan voor het brons.

Volledig scherm © AP

Want na het kogelstoten, traditioneel de proef waarin Vetter sterk presteert, sloop de Nederlandse dichter bij het podium. Thiam – met tape om het linkerbeen – bleef op 14m95 steken, acht centimeter minder dan op het WK, mààr die worp was wel 44 centimeter verder dan in 2017 in Götzis. Thiam nam zo een voorsprong van 30 punten op haar PR-schema. Vidts stelde teleur en zag, na een poging van slechts 13m86, Sulek over zich springen in de stand.

Op de 200m was duidelijk dat de lange en hete dag – de thermometer ging in de dertig graden – en slechts drie weken herstel na het WK, wat vergde van de atleten. Thiam moest genoegen nemen met 24.64 (PR 24.37) en Noor Vidts met 24.14 (PR 23.70). De olympische kampioene sloot zo dag één af met 4.063 punten – een voorgift van 7 punten op haar PR. “Kan zijn dat ik mijn persoonlijk record verbreek, kan zijn van niet”, gaf ze aan. “Veel zal afhangen van hoe ik me morgen voel. En verspringen blijft altijd wel een ‘risky’ onderdeel. Verzorging, goed eten en rusten, dat wordt belangrijk. En nu snel op de bus springen. Want daarnet was die er niet. We moesten met de Uber naar het stadion komen. Toch wel stressy.”

Het goud ligt klaar in het Olympiastadion. Nog drie proeven te gaan. Als er al obstakels zijn, dan komen die van Thiam zelf. En Noor Vidts? Die mag niets lossen voor een medaille want Vetter en Sulek zitten haar op de hielen. 3.849 punten voor Vidts, 3.824 punten voor Vetter en 3.815 punten voor Sulek. Zo belooft er toch nog te zijn in de heptatlon.

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.