Belgian Lions na winst tegen Polen naar halve finale tegen Servië: “Met steun van fans willen we naar de finale”

BasketbalVoortgestuwd door een dolenthousiast thuispubliek hebben de Belgian Lions zich gekwalificeerd voor de halve finale van het WK Basket 3x3. Polen was in de kwartfinale een maatje te klein en ging onderuit met 14-18. Tegenstander in de halve finale is Servië. Dat wordt een heruitgave van de bronzen medaillewedstrijd op de Olympische spelen in Tokyo.

“Dit was de belangrijkste match van het toernooi”, zegt Nick Celis, topschutter met 7 punten. “Deze moesten we winnen. We krijgen nu twee kansen om voor de eigen fans een medaille te behalen.”

De defensieve tactiek van Polen was meteen duidelijk. Alle focus op Thibaut Vervoort. De topschutter van de Lions werd van dichtbij geschaduwd en kreeg geen centimeter ruimte.

“In het begin was wat zoeken”, zegt Thibaut Vervoort. “Dit is een wedstrijd met directe knock-out. Dat is een ander gevoel. Het maakt niet uit of ik nul punten scoor of tien. Ik wil een medaille.”

Met drie tweepunters bleef Polen in de aanvangsfase aan de leiding (7-5). De ruimte die de Poolse verdedigers lieten, werd door de Lions uitgebuit en afgestraft. Eerst door Nick Celis, die vier van de negen eerste Lions-punten scoorde. Daarna door Maxime De Puydt, die na 9-10 vijf punten scoorde met daarbij de belangrijke tweepunter naar 10-14.

“Vanaf we de leiding overnamen, had ik een goed gevoel”, zegt Nick Celis. “We waren beter. We creëerden makkelijke korven. De Polen, die eerder al een match hadden gespeeld, konden niet meer reageren.”

“We zijn als team blijven spelen”, weet Thibaut Vervoort. “Maxime maakt de shots, Bryan was overal en Nick loodste ons erdoor met zijn tactische beslissingen.”

Nog voor de laatste seconden waren weggetikt, konden de Lions de vuisten in de lucht steken. De Groenplaats daverde. Het uitzinnige publiek trakteerde de Lions op een staande ovatie.

Servië in halve finale

In de halve finale komen de Lions uit tegen Servië. Een heruitgave van de bronzen medaillewedstrijd op de Olympische spelen in Tokyo, toen gewonnen door de Serviërs. In de kwartfinale op dit WK was Servië te sterk voor Olympisch kampioen Letland.

“Bij beide ploegen twee andere spelers”, zegt Nick Celis. “We kunnen ze pakken. Inside zal het zwaar worden. Als iedereen zijn kansen neemt, hebben we onze winstkansen.”

“We kennen Servië, net zoals alle andere landen hier, door en door”, blikt Thibaut Vervoort vooruit. “We komen elkaar zo veel tegen op de World Tour. We moeten ons spel spelen. We hebben nu het thuisvoordeel. Met de steun van de fans willen we naar finale.”

