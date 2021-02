Belgian Lions luisteren EK-ticket niet op met zege in slotduel tegen Tsjechië

De Belgen begonnen laks aan de partij en keken na het eerste kwart (14-24) tegen een achterstand van tien punten aan. In het tweede kwart (26-27) herstelden de Lions het evenwicht, maar halfweg moesten ze toch elf punten goedmaken. In het derde kwart (25-18) herpakte België zich, en knabbelde het aan de voorsprong van de Tsjechen. Die opflakkering bleek onvoldoende, want in het laatste kwart (21-22) diepte Tsjechië de kloof weer uit. Retin Obasohan liet zich in het Belgische kamp opmerken met 23 punten.

De nederlaag blijft voor de Lions zonder gevolgen, want ze plaatsten zich zaterdag al voor het EK na een 88-65 zege tegen Denemarken. Het EK, met een jaar uitgesteld vanwege de coronapandemie, staat van 1 tot 18 september 2022 op de agenda in Tsjechië (Praag), Georgië (Tbilisi), Duitsland (Keulen/Berlijn) en Italië (Milaan). De Belgische mannen nemen voor de vijfde keer op rij deel aan het hoofdtoernooi.

Bondscoach Gjergja: “Lieten Tsjechië veel gemakkelijke punten scoren”

“We stonden Tsjechië toe veel gemakkelijke punten te scoren”, reageerde bondscoach Dario Gjergja. “Tsjechië kon in het eerste kwart te veel en te vlot scoren, terwijl wij een resem makkelijke punten misten. In het tweede kwart gingen we op dat mindere elan door, we maakten enkele fouten en konden niet veel roteren. In het derde kwart draaiden we de rollen om, maar die lijn konden we nadien niet doortrekken.”

De Kroatische T1 gunde enkele sterkhouders rust en liet het 18-jarige talent Ajay Mitchell debuteren, die goed was voor drie punten: “Hij heeft er veel aan gehad om de voorbije week door te brengen met ervaren spelers. Die stonden hem bij met raad en daad. Dat was voor hem een grote hulp.”

Volledig scherm Bondscoach Dario Gjergja. © AP

Nu het EK-ticket binnen is, richt Gjergja zijn blik op de toekomst: “We hebben meer tijd en trainingen nodig om de volgende stappen te zetten, daar gaan we de komende maanden werk van maken. Bijvoorbeeld in defensief opzicht moet het veel beter dan vandaag. Maar ik heb vertrouwen in wat komt, er hangt een geweldige chemie in de groep en ik gaf enkele jonge kerels vandaag kansen met oog op de toekomst.”

Ook Andy Van Vliet vond de Lions niet goed starten. “We begonnen zonder tempo en energie en waren niet klaar”, aldus de 25-jarige Antwerpenaar. “Hierdoor keken we al snel tegen een achterstand aan. Het derde kwart was beter, maar volstond niet om de situatie recht te zetten. Voor mij is het altijd een eer om voor mijn land te spelen en ik probeer altijd mijn beste beentje voor te zetten.”