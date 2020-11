Belgian Lions hebben geen kind aan Tsjechië in kwalificaties voor het EK 2022

Basketbal Er is leven zonder Meesseman voor Belgian Cats: “Beter zo dan te moeten rondbellen naar speelsters, zoals vroeger”

15 november Doel bereikt voor de Belgian Cats. Hun ticket voor het EK van 2021 is binnen. En dat flikten ze zelfs zonder sterspeelster Emma Meesseman, die door het coronavirus in Ieper in quarantaine zat. Bondscoach Philip Mestdagh kan tevreden zijn met de sterkte in de breedte, maar de plaatsen worden duur: “Dat is een positief probleem.”