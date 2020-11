Belgian Lions genieten na van zege tegen Tsjechië: “Het was een quasi perfecte wedstrijd”

BasketbalNiets dan glunderende gezichten bij de Belgian Lions, gisteren op de digitale persbabbel, volledig coronaproof via Teams. Terecht natuurlijk, na de schitterende zege tegen Tsjechië (90-62). Halfweg de kwalificatieronde voor het EK 2022 blijven alleen België en Kroatië ongeslagen (3 op 3). Een feilloos parcours richting EK tot dusver.

“Dit was quasi een perfecte match”, blikte Pierre-Antoine Gillet zichtbaar tevreden terug. “Kijk naar onze defensieve sterkte, hoe we hun center Balvin (2m16, 115kg), ondanks zijn enorme afmetingen, afstopten. Het geloof en de mentale sterkte van het team waren ronduit indrukwekkend, het maakte me echt blij.”

De Lions leverden een totaalprestatie af. De basisvijf zette snel de toon, elke bankspeler bracht een surplus. Het lef en de fysieke kracht van Akyazili, de scores van Vanwijn en Libert, de overgave van Kesteloot, de goede handen van debutant Van Vliet: alles hield de Lions-machine vlot draaiend. Exponent van die opvallende breedte binnen de Lions-selectie: het duo Manu Lecomte (25) en Retin Obasohan (27). De wissel op de toekomst, ontegensprekelijk. Overzicht, durf, atletisch en scorend vermogen: de motor van deze Lions.

“Was ik verrast van onze eigen sterkte? Ja en neen”, gaf Lions-directeur Jacques toe. « Dit project bouwen we al jaren op. We kennen het potentieel van de generatie ’95 (Lecomte, Vanwijn, Kesteloot en Van Vliet, nvdr) en ze tonen dat ze het niveau van de Lions kunnen optillen. Maar is dit ook evident? Neen, zeker met slechts drie dagen training en onder deze omstandigheden.”

Morgen wacht de Lions een duel met gastland Litouwen. Dat verloor vrijdag verrassend van Denemarken en telt na drie speeldagen slechts één zege. Een blamage voor een traditieland als Litouwen. Komt daarbij de stevige verliescijfers (86-65) tegen de Lions. Je mag een verbeten thuisland verwachten morgen in de Vilnius Arena.

“Het wordt een agressieve wedstrijd, dat mag je verwachten”, weet Hans Vanwijn, vrijdag goed voor 12 punten. “Die agressiviteit beantwoorden: dat wordt de sleutel. Zij staan onder druk, een nieuwe nederlaag zou hun kansen fel verminderen. En voor ons zou een nieuwe zege de kwalificatie meteen verzekeren.”

“Litouwen of niet, gastland of niet: we gaan voluit voor de winst”, vulde Gillet aan. Litouwen is meteen gewaarschuwd.

Over het derde en laatste voorrondeluik nam FIBA Europe intussen de beslissing om opnieuw met de ‘bubbel-format’ in een gaststad te werken. Litouwen is opnieuw kandidaat-organisator, ook de Belgische federatie overweegt zijn kandidatuur te stellen.

“Hoe moeilijk de omstandigheden ook, de organisatie loopt perfect”, stelt Jacques Stas. “Alles coronaproof, zonder positieve covid-tests. (In een andere groep testten drie spelers positief binnen de Macedonische selectie, nvdr) Litouwen heeft dus de ervaring, zeker een voordeel.”

