Belgian Lions gaan tegen Denemarken op zoek naar EK-kwalificatie: “Deze afspraak mogen we niet missen”

De Belgische mannenbasketbalploeg vat vandaag het laatste luik in de voorronde van het EK 2022 aan in een bubbel in de Litouwse hoofdstad Vilnius. De Belgian Lions hebben nog één overwinning nodig om zeker te zijn van EK-deelname. Deze namiddag krijgen ze een eerste kans tegen Denemarken. Maandag is er indien nodig een herkansing tegen Tsjechië.

“Deze afspraak mogen we niet missen.” Op het afsluitende ‘bubble’-kwalificatietoernooi in Vilnius klinkt Belgian Lions-manager Jacques Stas kordaat. Vanmiddag tegen Denemarken (15.30 uur), maandag tegen Tsjechië (15.30 uur): twee maal gaan de Lions op zoek naar de kwalificerende zege voor het EK 2020 (ook verlies met minder dan 16 punten en winst van Litouwen tegen Tsjechië volstaat, nvdr). Het zou een vijfde EK-deelname op rij betekenen voor de Lions. “We mikken op een twee op twee, we willen deze campagne in schoonheid afsluiten”, zegt bondscoach Gjergja.

Met drie op vier en de leidersplaats in groep C blijven de Lions mooi op schema richting kwalificatie. In dit afsluitende derde luik treffen ze Denemarken en Tsjechië. Twee landen die men eerder in deze voorronde indrukwekkend opzijzette. Telkens met een fenomenale Retin Obasohan als bezieler.

“We verschijnen hier vol vertrouwen, maar blijven voorzichtig”, zegt bondscoach Dario Gjergja. “Ook al was dit een goede voorbereidingsweek, je kan een team op drie, vier dagen onmogelijk volledig voorbereiden.”

Ook over de eerste opponent Denemarken is Gjergja voorzichtig. “Kijk naar het tweede window in november: Denemarken klopte Tsjechië en Litouwen. Het verraste iedereen. Het brengt een snel basketbal. Mis je scherpte en focus, je wordt meteen afgestraft. Zeker nu, in zo’n laatste kwalificatieronde.”

Denemarken mist vanmiddag wel zijn sterkmaker Iffe Lundberg, net ingehaald door Europese powerhouse CSKA Moskou. Omwille van Euroleague-verplichtingfen trekt hij dit weekend geen shirt van de Deense nationale ploeg aan. Een serieuze aderlating.

Ook de Lions hebben hun ‘Euroleague-afwezige’: Sam Van Rossom. Gisteravond nog uitblinker (16 ptn, 8 ass) bij Valencia in de knappe zege (89-78) tegen Real Madrid. “Elke keer blijft het jammer dat ik er niet bijloop, maar gezien de drukke kalender (gisteren was de 48ste seizoensmatch voor Valencia, nvdr) kan het niet anders. Het EK 2021 staat wel met rood in mijn agenda aangekruist. Ik heb er het volste vertrouwen in. In de twee vorige windows zetten de Lions knappe zeges neer. Eén overwinning moet nu zeker ook lukken, al mikken de Lions volop op dubbele winst. De selectie is een ideale mix van twee generaties. Met enkele jonge talenten die stevig hun stempel beginnen drukken. Het maakt ons alleen maar sterker.”

