Belgian Lions en Cats houden deze week basketfeestje in Antwerpen: alles wat u moet weten over het WK 3x3

Zin om net voor de zomer te smullen van spectaculair basketbal en tegelijk naar hartenlust te kunnen supporteren voor de ambitieuze Belgian Lions en Belgian Cats? Dan moet u de komende dagen in Antwerpen zijn voor het WK 3x3, dat vanaf morgen tot en met z’n tenten opslaat op de Groenplaats. Lees alles wat u moet weten over dat basketfeestje.

Waar is dat feestje?

Antwerpen wordt the place to be voor basketminnend België. Het hart van de Crelan FIBA 3x3 world Cup ligt pal in het stadscentrum, op de Groenplaats. De tribune op de Groenplaats biedt plek voor 1.800 supporters. Wie z’n zitje voor de Belgen niet tijdig reserveerde, kan hen ook nog aanmoedigen vanop de Grote Markt, waar het trainingsterrein maar ook een kleinere tribune en reuzenscherm staan opgesteld. Op andere pleintjes zullen randevenementen voorzien worden. “Iedereen kent Antwerpen en hun Giants als traditionele basketbalstad, maar het 3x3 basketbal is veel nieuwer,” zei Kamil Novak, directeur van FIBA Europe. “Wie er niet mee vertrouwd is, krijgt de gelegenheid om er op een aantrekkelijke locatie kennis mee te maken.”

Doen de Belgen mee?

Als gastland zijn de Belgian Lions bij de mannen en de Belgian Cats bij de vrouwen uiteraard op de afspraak. Het verschil is dat de Cats hun speelsters halen uit de ‘gewone’ nationale ploeg, terwijl de Lions zich specifiek op de 3x3 toelegden. Van de vier Lions die in Tokio net naast een medaille grepen, zitten nu ook Nick Celis en Thibaut Vervoort in de selectie. Zij krijgen het gezelschap van Bryan De Valck en Maxime Depuydt.

Vervoort en Raf Bogaerts - er nu niet bij - kregen na de Spelen overigens een profcontract bij Sport Vlaanderen. “Thibaut en Raf waren bereid zich te engageren en afhankelijk van de resultaten op het WK en erna het EK kan het team mogelijk verder uitgebreid worden”, aldus Koen Umans, secretaris-generaal van Basketbal Vlaanderen. “Meer profcontracten, dat is de next step.”

De selectie bij de Cats bestaat uit Ine Joris, Julie Vanloo, Laure Resimont en Becky Massey.

En wat zijn hun ambities?

Celis staat 5de op de individuele wereldranking, Vervoort 6de, Mariën 17de, Bogaerts 22ste en als team staan ze vierde - dan mag je ambitieus zijn. En dat zijn ze ook. “Op de Spelen schoten we net tekort voor een medaille, op het WK gaan we wel voor het podium”, zegt Vervoort gedecideerd. “Het zijn kleine details die het verschil kunnen maken. We rekenen op de fans om ons nog dat extra duwtje in de rug te geven.”

“We zijn geen underdogs meer zoals in Tokio”, weet Selis. “Dat voordeel zijn we kwijt. Iedereen analyseert ons nu en er zijn geen geheimen meer. Ze gaan klaar zijn voor ons. Daarom moeten we voor elke match op scherp staan. De inzet moet zijn: we gaan naar de oorlog. Het mag geen spelleke zijn. We moeten keihard spelen, met de focus op verdediging en intensiteit. De rest volgt dan vanzelf.”

Ook de Cats hebben hun zinnen gezet op een medaille, aldus Ine Joris. “We zijn het gewend om met de Cats op elk groot toernooi op of toch in de buurt van het podium te eindigen. Die ambitie trekken we door naar de 3x3.”

Wie doet er nog mee aan het WK?

Oorspronkelijk had Antwerpen zich kandidaat gesteld voor het EK van 2020 maar door de coronacrisis kwam daar niets van in huis. Waarna ze voor een ‘upgrade’ gingen: het WK van 2022. In januari 2021 wees de FIBA hen de organisatie toe. Zo komen er twintig landenteams bij de mannen en vrouwen naar Antwerpen, onder wie de wereldkampioenen van 2019: de VS (mannen) en China (vrouwen).

“Dit WK 3x3 geeft ons de kans om het basketbal verder te promoten en versterken”, zegt Umans. “Basketbal is populair in België. We zitten aan 100.000 leden en zagen dat, ondanks de coronapandemie, nog met 1,5 procent toenemen.” Umans wijst daarbij op een Emma Meesseman-effect en de prestaties van de Lions op de Spelen.

Wat moet dat kosten?

Voor de supporters: omzeggens niets. Omdat de capaciteit van de tribune op de Groenplaats beperkt is tot 1.800 zitjes, vraagt de organisatie om voor de matchen van de Belgen, voor de kwart- en halve finales en finale een ticket te reserveren - kwestie van zeker te zijn van een zitplaats. Kostprijs: zeven euro, maar daar krijgt u wel twee drankbonnetjes voor in ruil. Bestellen kan op www.crelanfiba3x3worldcup.be. De organisatie van het WK 3x3 zelf, dat draait op een budget van 1,8 miljoen euro.

Hoe zit het nu eigenlijk met die vermeende sportfraude?

In september, kort na de Spelen, raakten de Belgian Lions in opspraak. Zo zouden ze in de aanloop op Tokio 2020 fictieve toernooien georganiseerd hebben om punten te sprokkelen voor hun ranking die hen toeliet om aan olympische kwalificatietoernooien deel te nemen. Er werd een strafklacht ingediend bij de Cel Sportfraude van de federale politie en Basketbal Vlaanderen stelde intern tuchtonderzoek in.

Alle spelers werden intussen al gehoord maar sindsdien blijft het oorverdovend stil. Het is afwachten of en welke vordering het Brusselse parket zal instellen. Bogaerts noemt het een storm in een glas water, die wat hem betreft is afgesloten: “Ik ken de details van de zaak niet en ik had er ook niks mee te maken. Het is tijd om dit verhaal te begraven en los te laten en terug op een positieve manier in de picture te komen.”

Vervoort had dan weer gehoopt dat er intussen al een uitspraak zou zijn. “Ik vraag ook niet liever dan duidelijkheid en antwoorden. Ik weet zeker dat het te maken heeft met wrok en afgunst. Het is vooral heel jammer dat er zoveel heisa rond is ontstaan want daardoor zijn er veel mooie projecten afgeblazen. Intussen heb ik die zaak achter mij gelaten en ligt mijn focus op het WK. Hopelijk wordt onze naam toch een beetje gezuiverd, maar helaas is er al veel schade berokkend.”

Het programma: Belgian Lions Poule D Dinsdag:

17u30 Slovenië - België

21u35 België - Egypte Donderdag:

17u30 België - VS

21u35 Oostenrijk - België Belgian Cats Poule C Woensdag:

17u30 Mongolië - België

21u35 België - Egypte Vrijdag:

17u30 België - Polen

21u35 Dominicaanse Republiek - België • Groepswinnaar kwalificeert zich rechtstreeks voor kwartfinales, nummers twee en drie gaan naar barrages

• Zaterdag: barrages en kwartfinales; zondag: halve finales, kleine finale en finale

