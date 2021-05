Belgian Cheetahs, Tornados én gemengde estafetteploeg zeker van WK-ticket na kwalificatie voor finale World Relays

Meer Sport Belgian Lions kennen bijna hun tegenstan­ders in groepsfase van het EK

28 april Morgen, om 13 uur, wordt in de Duitse hoofdstad Berlijn geloot voor de groepsfase van het EK basketbal voor mannenteams in 2022 in Duitsland, Tsjechië, Georgië en Italië. De eindfase van het toernooi vindt plaats in Berlijn. De Belgische mannen zitten voor de loting in pot vijf.