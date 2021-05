Belgian Cheetahs en Tornados zeker van WK-ticket na kwalificatie voor finale World Relays

Meer sport Weer een prijs: Emma Meesseman verovert zesde Russische titel op rij

27 april Emma Meesseman heeft met Ekaterinburg voor de zesde keer op rij de landstitel veroverd in Rusland. In de finale (best of 5) tegen Dynamo Koersk won Ekaterinburg de derde partij met 71-91. De eerste twee won het afgelopen weekend in eigen huis met 89-81 en 90-73.