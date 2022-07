Belgian Cheetahs eindigen in finale 4x400 meter eervol als zesde, goud voor VS

Meer sportBelgian Cheetahs konden niet stunten in hun tweede WK-finale: ze finishten als zesde, in 3:26.29. Dat is één plekje beter dan op de Spelen van Tokio, waar ze wel naar een Belgisch record (3:23.96) snelden, maar eentje minder goed dat op het WK van 2019, waar ze dan weer trager waren (3:27.15).

“Eigenlijk had er meer ingezeten,” zei kapitein Camille Laus. “Maar Paulien werd fel gehinderd bij de stokwissel. Zo kon ik niet explosief vertrekken. We verloren daar toch makkelijk een seconde.” Paulien Couckuyt, die in de finale Naomi Van Den Broeck verving, nam de schuld op zich: “Ik maakte daar een fout. Ik had de Française aan de binnenkant moeten inhalen en niet buitenom. Een goede les, die ons in de toekomst een medaille moet opleveren.”

Medaille op EK

Vier rondes lang handhaafden de Belgian Cheetahs zich op de zesde positie, te beginnen met Helena Ponette, die op dit WK haar grote vuurdoop kende bij de Cheetahs. “Maar ik was minder nerveus dan in de reeksen,” zei ze. “Ik heb er eigenlijk echt wel van genoten. Ik moest gewoon alles geven en dat heb ik gedaan, ook al was het niet makkelijk met de VS en Jamaica om het juiste ritme te vinden.”

Imke Vervaet heeft al wat meer kilometers bij de Cheetahs op de teller staan, maar ook zij kon niet opschuiven. “Ik wist wel dat de kloof op de VS, Jamaica en Groot-Brittannië groot zou zijn, maar ik verschoot wel van de Franse meisjes,” aldus Vervaet. “Ik heb wel m’n persoonlijk strijd met de Italiaanse gewonnen, want in de reeksen had ik me nog wat laten doen. Nu ben ik tevredener over mijn eigen race. Er zat meer in, zoals Camille al zei, maar dit bewijst dat we er op het EK kunnen staan. Daar moeten we vol voor de medaille gaan. Die kans moeten we met beide handen grijpen.”

Mét Carole Bam als trainster. ‘Mama Cheetah’ klaagde in Eugene het “onverdraagzaam klimaat” binnen de Vlaamse én Franstalige atletiekfederaties aan en zei dat ze zich niet het minste foutje kon permitteren, of dat er met ontslag gedreigd werd. Laus: “Ik ga me niet uitspreken over die zaak, want dat is interne keuken, maar wij zijn allemaal supercontent van haar werk. We staan elke keer in de finale van een kampioenschap, de resultaten zijn er. We zouden graag hebben dat Carole voor vol wordt aanzien. De Cheetahs zijn een team dat draait en presteert. Wij willen dat zo houden.”

