Belgian Cats zetten titelambities kracht bij na nieuwe demonstratie in kwartfinale tegen Servië: “Wij zijn van niemand bang”

Titelverdediger Servië is op het EK met de billen bloot gegaan. En het waren de Belgian Cats die de kletsen toedienden: 93-53. Zaterdag wacht hen in de halve finale al een nieuwe uitdaging van formaat: Frankrijk.

‘Full gas. No brakes.’ Zo drukte Julie Vanloo het uit. Niet voor niets is de shooting guard een trouwe supporter van Club Brugge: Bluvn goan! Dat is wat de Belgian Cats vandaag in de Stožice Arena ook deden. Geen seconde losten ze in de kwartfinale het gaspedaal. Servië wist niet waar ze het had en leed z’n ergste EK-nederlaag ooit.

Op alle domeinen werd de titelverdediger overklast. Het shotpercentage van de Belgen was beter, ze domineerden onder de borden maar het opvallendste: ze strooiden de assists weer in het rond. 35, een evenaring van hun record uit de poulefase. Allemand deelde er op haar eentje (11) meer uit dan het hele Servische team samen (9). En dan zijn er de kwaliteiten die zich niet van de stats laten aflezen, zoals hun flitsende passing of de buitenaardse versnelling van Allemand. De Cats gaven een masterclass.

Emma Meesseman had als kapitein haar Cats op scherp gezet. ‘Let’s get that revenge,’ postte ze in hun whatsapp-groepje. Een referentie aan hun nederlaag op het vorige EK, toen Servië hen met één puntje verschil uit de finale hield. Kyara Linskens had dat geheugensteuntje niet nodig. Ze begon met een snelle score en twee blocks - er zouden er nog drie volgen, plus nog eens 14 punten, 8 rebounds en 4 assists. “Het was hard om twee jaar terug met één punt te verliezen. Iedereen had er zin in om hen te verslaan.”

Volledig scherm Emma Meesseman met een triple double (meer dan 10 rebounds, punten en assists). © BELGA

Eén eitje is gepeld. Maar ook met Frankrijk, dat hen zaterdag in de halve finale wacht, staat er nog een rekening open. Les Bleues elimineerden de Cats in de kwartfinales van het EK in 2019, na verlengingen (80-84). “We zijn van niemand bang, dus ook niet van Frankrijk,” sprak Allemand strijdvaardig. “Het ticket voor het olympisch kwalificatietoernooi en de halve finale zijn nu binnen maar we willen méér. On cherche l’or.”

La France is wel van een andere orde dan Servië. Ze staan niet voor niets zesde op de wereldranking, net voor België. Op hun palmares prijken al twee Europese titels, al dateert de laatste van 2009. En ze mogen zich intussen al tien jaar aan een stuk vice-Europees kampioen noemen. Linskens: “We onderschatten Frankrijk zeker niet, net zoals we dat niet met Servië deden. Ze staan al lang aan de top in Europa, ook al ontbreken er nu enkele key players.”

Een belangrijk wapen waar België over beschikt, zijn hun driepunters. Waar Frankrijk er slechts zes binnenschoot in hun kwartfinale, knalden de Cats er dertien binnen, aan 52 procent. Vier kwamen er op naam van Julie Vanloo: “We leefden echt toe naar de kwartfinale. Na drie dagen rust waren we precies een leeuw die uit z’n kooi werd losgelaten. Dat ik nu vol m’n kans krijg van de coach, dat geeft me vleugels. Zonder nu arrogant te zijn maar ‘t is zoals Allemand zegt: we zijn van niemand bang. Goud is de droom. En daar gaan we vol voor.”

België - Servië 93-53 Quarters: 28-8, 49-31; 71-45, 93-53 België: Allemand 15, Vanloo 14, Delaere 9, Meesseman 15, Linskens 14; Mununga 2, Geldof 2, Be. Massey 2, Bi. Massey 2, Resimont 9, Lisowa 5, Ramette 0

Volledig scherm De ervaren Julie Vanloo op haar beste niveau ooit. © AFP

