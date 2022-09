Belgian Cats walsen met steun van Evenepoel en co. over Bosnië

WK VOLLEYBAL “Als we twaalfde worden, spring ik een meter in de lucht”: bondscoach Gert Vande Broek begint vandaag met Yellow Tigers aan WK volleybal

Terwijl de Belgian Cats en renners Wout van Aert en Remco Evenepoel aan de andere kant van de wereld al aan hun WK bezig zijn, begint de nationale volleybalploeg er vandaag ook aan, maar dan dichter bij huis. In Arnhem is het dit weekend al meteen ‘do or die’ voor de Yellow Tigers en bondscoach Gert Vande Broek. “Wat we vooral niet moeten denken, is dat we meer zijn dan een underdog en ons druk opleggen. Dat is geen vorm van valse bescheidenheid, maar realiteitszin: we zijn wie we zijn.”

