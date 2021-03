Belgian Cats treffen Slovenië, Turkije en Bosnië in de groepsfase van het EK

BasketbalSlovenië, Turkije en Bosnië zijn de tegenstanders van de Belgian Cats in de groepsfase van het EK basketbal, dat tussen 17 en 27 juni wordt afgewerkt in Straatsburg en Valencia.

De Belgian Cats werden als reekshoofd bij de loting in Valencia ingedeeld in groep C. De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales. Nummers twee en drie in de poule werken een barrage af voor een stek bij de laatste acht.

De Belgische vrouwen werken hun groepswedstrijden af in Straatsburg. Dat was eerder al bepaald. De finalefase vindt plaats in Valencia. Indien de Cats in de top 6 eindigen, plaatsen ze zich voor de kwalificatietoernooien voor het WK van 2022 in Australië.

Emma Meesseman en co plaatsten zich voor het EK na een foutloos parcours in de voorronde tegen Oekraïne, Portugal en Finland. Op het EK van 2019 werd België vijfde na verlies in de kwartfinale tegen Frankrijk. Twee jaar eerder haalden ze brons.

Na het EK gaat het vizier van de Cats richting Olympische Spelen in Tokio waarvoor ze ook geplaatst zijn.

