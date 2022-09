Belgian Cats rekenen op Meesseman en Allemand om hen naar WK-podium te leiden: ‘Ik ben niet meer de kleine Julie die alles nog moet ontdekken’

WK BASKETBALDe verre reis van Chicago naar Sydney zit nog wat in het lichaam maar mentaal is point guard Julie Allemand helemaal klaar voor het WK met de Belgian Cats. De ambitie is niet min: “Een medaille is haalbaar, àls we op ons best zijn.”