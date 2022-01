Belgian Cats rekenen ook op Hind Ben Abdelkader om ticket voor WK te bemachtigen

Op zich valt er niet veel veel aan te merken op de selectie van Valéry Demory. De Franse bondstrainer koos voor de usual suspects, min dan Kim Mestdagh, die een pauze neemt - tijdelijk of definitief, dat moet nog blijken - en Jana Raman, die zwanger is. Demory besliste ook om de jonge Maxuella Lisowa erbij te nemen, die tijdens de EK-voorronde in november overtuigde. De enige opvallende naam die ontbreekt, is Hanne Mestdagh (28). Zij is er al bij sinds haar vader Philip Mestdagh in 2015 het roer bij de Cats overnam. Voor het eerst in zes jaar tijd zit er dus geen enkele Mestdagh meer bij het nationale team.

Haar plek wordt ingenomen door een oude bekende: Hind Ben Abdelkader. De 26-jarige Brusselse haakte in november 2016 af bij de Cats. Een conflict met Marjorie Carpréaux lag aan de basis. Nu Carpréaux afscheid nam als international stond niets een selectie nog in de weg. Ben Abdelkader is een spelverdeelster die uitkomt voor de Russische club Nika Basket, maar komt nu veel beter tot haar recht als shooting guard.

Volledig scherm Archiefbeeld: Hind Ben Abdelkader. © Belga

Zo zijn de Cats goed gewapend om op 10 februari in Washington de strijd aan te gaan met Puerto Rico in de WK-voorronde. Meteen een bepalende wedstrijd. Want in hun poule zitten ook de VS en Rusland. Er zijn drie tickets beschikbaar voor het WK, dat eind september in Australië op de agenda staat, en als titelverdediger is Amerika al zeker van hun plek.

Op 11 februari treffen de Belgen Team USA in DC, voor de derde match op 13 februari - tegen Rusland - moeten ze uitwijken naar de Dominicaanse Republiek omdat de Russische speelsters niet in de VS binnen mogen - het Sputnik-vaccin is niet erkend in de States. Op het vorige WK in 2018 maakten de Belgen indruk bij hun debuut: ze grepen net naast het brons.

Nog dit: Demory haalde ook zijn landgenoot Rachid Meziane bij de technische staff. De 41-jarige Meziane, die nu Villeneuve d’Ascq traint, is vertrouwd met Ben Abdelkader: hij trainde haar nog bij Nice. Hij wordt nu samen met Pierre Cornia assistent bij de Cats.

De selectie: Julie Allemand, Hind Ben Abdelkader, Antonia Delaere, Serena-Lynn Geldof, Kyara Linskens, Maxuella Lisowa, Becky Massey, Billie Massey, Emma Meesseman, Elise Ramette, Laure Resimont en Julie Vanloo.