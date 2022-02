Belgian Cats op weg naar WK 2022 na makkelijke zege tegen Puerto Rico

Meer sportDe Belgian Cats staan met één been op het WK van 2022 in Australië. Ze deden op het kwalificatietoernooi in Washington wat ze aan hun statuut verplicht waren: Puerto Rico inmaken (65-98). Vrijdag wacht een tegenstander van een ander formaat: olympisch en wereldkampioen Amerika.

Kijk, met zo’n Kyara Linskens ben je wat. Dominant in the paint. De Oostendse smeet er elke van haar 193 centimeters tegenaan. Zowaar topscoorster met 26 punten. Puerto Rico wist er geen raad mee. Tel daar nog tien rebounds en vijf assists bij, dan is duidelijk dat de center onhoudbaar was. Meer van dat.

En met Hind Ben Abdelkader ben je ook wat. Na vijf jaar afwezigheid terug international. Zij moet de vervangster van Kim Mestdagh worden als shooting guard en die rol vervulde ze in Washington met verve - klasse aan de bal, het vizier op scherp en goed voor 16 punten.

Het mag duidelijk zijn: Linskens en Ben Abdelkader waren daarnet de grote uitblinksters bij de Cats, die nooit in de problemen raakten tegen Puerto Rico. Aan de rust was het pleit eigenlijk al beslecht, met een verschil van 17 punten op het bord.

Coach Valéry Demory kon zo rustig roteren en al z’n speelsters minuten geven. Dat scheelt natuurlijk in kwaliteit en zo kon Puerto Rico de kloof nog tot veertien punten herleiden (57-71). Gelukkig zijn er altijd die twee rotsen in de branding bij de Cats: kapitein Emma Meesseman en spelverdeelster Julie Allemand.

Volledig scherm Kyara Linskens © BELGA

Meesseman, dertig minuten lang sober maar nuttig, zette in het vierde kwart even haar turbo in gang: 19 punten en ook nog eens 7 assists en evenveel rebounds. Ook Allemand, die naar eigen zeggen door een coronabesmetting drie weken terug nog altijd geen honderd procent is, deed haar duit in het zakje met 13 punten, 4 assists en vijf steals.

Eervolle vermeldingen ook nog voor de twee andere starters bij de Cats: de jonge Maxuella Lisowa bevestigde al het goede van de EK-voorronde in november en wordt een blijvertje bij de nationale ploeg. Antonia Delaere kon zich offensief niet echt uitleven

Op het WK van 2018 werd Puerto Rico ingemaakt met een vijftiger, op de Spelen en vandaag met een dertiger: dat is het verschil tussen het nummer zes van de wereld - België dus - en het nummer 18. En dat is waarom België in september wél op het WK in Australië zal staan en Puerto Rico niet.

Veel tijd om op adem te komen heeft België nu niet. Vrijdag al staat er een prestigematch op het programma, tegen Team USA, dat niet op z’n sterkst aantreedt maar in theorie toch nog een klasse te sterk zal zijn. Zondag sluiten de Belgen op de Domenicaanse republiek af tegen Rusland: het zal pro forma zijn. De tickets zijn eigenlijk nu al toegewezen: de VS, als titelverdediger, België en Rusland - no way dat Puerto Rico nog voor een stunt zorgt.

Puerto Rico - België 65-98

Quarters: 23-30, 37-55; 53-71,65-98

België: Allemand 13, Lisowa 10, Delaere 3, Meesseman 19, Linskens 26; Mestdagh 0, Resimont 3, Ben Abdelkader 16, Ramette 4, Massey 2, Joris 2, Geldof 0

Volledig scherm © BELGA