Belgian Cats nemen optie op EK 2023 na walkover tegen Bosnië-Herzegovina

Onherkenbaar. In niets leek Bosnië-Herzegovina in de Sportoase in Leuven nog op het team dat een jaar geleden in Sarajevo de Cats nog in de vernieling speelde. En dat enkele maanden nadat ze de Belgen ook al overklasten in de poulefase van het EK 2021. Twee keer met de Amerikaanse - excuseer: Bosnische Jonquel Jones - in een hoofdrol. Maar op het WK in september werd al duidelijk dat het team dat 14de staat op de FIBA-ranking van z’n pluimen aan het laten is: België, 7de op de wereldranking, troefde hen met een dertiger af.