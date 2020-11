Belgian Cats leggen Portugal over de knie en blijven met perfect rapport aan kop in EK-kwalificatiegroep

De Belgian Cats grepen Portugal al in het eerste kwart (10-16) bij het nekvel en lieten hun prooi niet meer terug in de partij komen. In het laatste kwart lieten de Belgische vrouwen het evenwel wat hangen waardoor Portugal kon milderen, al werd het nooit meer echt spannend. Kim Mestdagh blonk in het Belgische kamp uit met zeventien punten, en ook Jana Raman (10 ptn) en Julie Allemand (9 ptn) hadden hun aandeel in de winst.

Zaterdag spelen de Cats, opnieuw in Portugal, tegen Oekraïne. Mestdagh kan voor het tweeluik niet rekenen op sterspeelster Emma Meesseman. De West-Vlaamse reisde niet mee af naar Portugal na een positieve coronatest.

De Belgische vrouwen wonnen eerder hun eerste twee wedstrijden, thuis tegen Oekraïne (83-66) en in Finland (58-85), en staan aan de leiding in groep G met het perfecte rapport van zes punten uit drie wedstrijden. Eerder op de dag versloeg Oekraïne Finland met 84-66. Oekraïne (5 ptn) staat tweede, voor Portugal (4 ptn) en Finland (3 ptn).

De twee laatste speeldagen in de kwalificatiepoule zijn op 4 en 6 februari volgend jaar voorzien. De Cats spelen dan respectievelijk thuiswedstrijden tegen Finland en Portugal. De negen groepswinnaars en de vijf beste tweedes veroveren een EK-ticket. Organisatoren Frankrijk en Spanje zijn automatisch geplaatst voor het toernooi, dat van 17 tot 27 juni volgend jaar plaatsvindt.

Volledig scherm © Photo News

Kim Mestdagh na zege tegen Portugal: “Het was zoeken”

“De Portugezen hebben gekozen voor een manier van spelen die we niet gewend zijn”, verwees Kim Mestdagh naar de agressieve stijl van de tegenstander. “Bij ons waren er wijzigingen in de ploeg en ook daardoor was het zoeken, maar we hebben goed ons mannetje gestaan. De Portugezen lieten ons nooit ontspannen. Op het moment waarop we dachten genoeg voorsprong te hebben, werden ze weer iets agressiever. Het was niet makkelijk, maar winnen was het belangrijkste. Tegen Oekraïne zal het beter moeten, maar we zullen ook weer wat langer samen zijn en meer op details kunnen werken.”

Jana Raman maakte een min of meer gelijkaardige analyse. “We hebben het nog volwassen kunnen oplossen”, vertelde zij. “We zijn niet meegegaan in de agressiviteit van de Portugezen en hielden de controle. Na drie trainingen was het niet makkelijk, maar ons spel was nog redelijk goed. Zonder Emma Meesseman was het uiteraard moeilijker, maar we hebben gevochten en getoond dat we het ook zonder haar kunnen.”

Volledig scherm Kim Mestdagh (rechts). © Photo News