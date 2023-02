Belgian Cats laten geen spaander heel van Noord-Macedonië en trekken als groepswinnaar naar EK

Zwemmen Ze raast maar door: toptalent Roos Vanotter­dijk (18) tekent al voor haar 7de (!) Belgische record in Antwerpen

Roos Vanotterdijk blijft de Belgische records opstapelen tijdens de Open Vlaamse zwemkampioenschappen in het Antwerpse Wezenbergbad. Deze ochtend tikte ze in de reeksen van de 50 meter rugslag aan in 28"06.

11:33