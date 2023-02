Belgian Cats kwalificeren zich probleemloos voor EK 2023 na zege tegen Duitsland

Emma Meesseman zei beducht te zijn voor Duitsland. Het is een team dat aan het komen is, waarschuwde ze, met speelsters die het bij hun clubs lang niet slecht deden. De Belgen moesten zien dat ze klaar waren en opletten voor onderschatting, besloot de Ieperse. Maar al na vijf minuten was duidelijk dat er toch nog een groot klasseverschil zit tussen de zevende op de wereldranking (België) en de 37ste (Duitsland): meer tijd was er in de Lindenhalle in Wolfenbüttel niet nodig om al een kloof van tien punten te slaan (5-15). Na één quarter was dat al opgelopen tot 13 punten: het resultaat van snel en flitsend basketbal van de Belgen, die ook aan 53 procent afwerkten. In alle onderdelen troefden ze de Duitsers af, die elkaar niet bereikten en de turnovers aan elkaar regen.