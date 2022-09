Belgian Cats kansloos uitgeschakeld in kwartfinale WK na nederlaag tegen Australië (69-86)

BasketbalGeen stunt voor de Belgian Cats op het WK basketbal: zonder kapitein Emma Meesseman was Australië in de kwartfinale meer dan een maatje te sterk. De Belgen ondergingen vooral onder de borden de wet van de sterkste en konden de Opals, derde op de wereldranking, nooit bedreigen: 69-86.

Op papier mochten de Belgen dan al jonger en sneller zijn dan Australië, in het basketbal zijn het ook de centimeters en die waren vandaag duidelijk in het voordeel van de Opals. En die speelden hun gestalte maximaal uit onder de ring. Dat de Belgen verdedigend niet op de afspraak waren, deed ook geen goed. Dat zelfs een oudgediende als Lauren Jackson (41), nog maar net terug uit basketpensioen, -... punten mocht scoren: het zegt veel.

Het begon anders veelbelovend voor de Cats, met driepunters voor Antonia Delaere en Julie Vanloo, gevolgd door een sterke post move van Becky Massey (8-4).Maar die twee sterke minuten kregen helaas geen vervolg. Australië nam de touwtjes in handen en fileerde de Belgen in the paint. Onder impuls van Tolo en Blicavs spurtten de Opals naar 8-17. Dat de Cats allemaal hun shots misten en niet bestonden onder de ring - center Kyara Linskens scoorde slechts twee punten in het eerste quarter - deed hun zaak ook geen goed. Een timeout bracht even beterschap, onder meer na een drive van Julie Allemand en jump shot van Hind Ben Abdelkader, maar Lauren Jackson diepte het verschil verder uit (16-26).

Met twee driepunters van Vanloo kregen de Belgen in het tweede kwart weer even hoop (24-31) maar zelfs met eenvoudige pick and rolls sneed George de verdediging van de Cats helemaal open. De Belgen switchten dan naar zone defense maar daar wist de afstandschutsters van de Opals wel raad mee. Vooral Talbot en Wallace schoten hen aan flarden (37-52). De stats aan de rust waren veelzeggend: onder de borden werden de Cats weggeveegd. 10 rebounds voor de Belgen, 22 voor Australië, die ook veel beter afwerkten.

De pauze inspireerde de Cats niet. Het duurde vijf minuten voor ze langs Julie Allemand nog eens tot scoren kwamen, terwijl George aan de overkant wel raak trof. Zo stond er halfweg het derde kwart al een twintiger op het bord: 37-58. De kwartfinale dreigde zo een lange lijdensweg te worden voor de onmachtige Belgen, die bij het ingaan van het vierde kwart toch nog even hun tanden tonen - geholpen door wat concentratieverlies bij de Aussies. Vanloo, Linskens en Allemand zorgden voor een 8-0 tussenspurt (56-72), maar vooral George zorgde ervoor dat er altijd een geruststellende kloof op het bord bleef staan. De overwinning van het gastland kwam nooit in het gedrang: zij staan morgen in de halve finale tegen China, dat eerder Frankrijk elimineerde.

Voor de Belgen zit het WK er dus op. Een stunt zoals in 2018 (4de bij het WK-debuut) zat er, zeker na het uitvallen van Emma Meesseman met een kuitblessures, niet in. Hun volgende afspraak is het EK-kwalificatieluik in november.

België - Australië: 69-86

Quarters: 16-26, 21-26; 11-20,

België: Allemand 15, Vanloo 12, Delaere 6, Be. Massey 5, Linskens 13; Ben Abdelkader 13, Bi. Massey 0, Lisowa 4, Ramette 2, Resimont 0, Joris 0

De Verenigde Staten en Canada kwalificeerden zich als eerste voor de halve finales van het WK vrouwenbasketbal in Sydney. De Amerikaanse vrouwen haalden het makkelijk met 88-55 (rust: 50-33) van Servië, Canada klopte Puerto Rico met 79-60 (rust: 44-23).

De Verenigde Staten lijken dit toernooi opnieuw een maatje te groot voor de tegenstand. Op weg naar een vierde wereldtitel op rij werd Servië zonder veel moeite opzij gezet. Alyssa Thomas blonk uit met een ‘double-double’. Ze was goed voor 13 punten, 14 rebounds en 7 assists. Kelsey Plum kwam tot 17 punten, Aja Wilson haalde 15 punten. De geboren Amerikaanse Yvonne Anderson was voor Servië goed voor 14 punten.

De tegenstander van de Verenigde Staten in de halve finales wordt Canada. Beide landen treffen elkaar vrijdag, vanaf 6.30 uur Belgische tijd. De Canadese vrouwen hadden weinig moeite met Puerto Rico. Kia Nurse (17 ptn) en Bridget Carleton (15 ptn) waren het best bij schot. Voor Puerto Rico volstonden de 19 punten van Arella Guirantes niet.

