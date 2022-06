Belgian Cats gaan onderuit in oefenwedstrijd tegen Italianen

ATLETIEK Ex-kampioenen Kim Gevaert en Tia Hellebaut over nieuwe seizoen van ‘Queen Nafi’: “Thiam zal nog een tijdje op haar troon zitten”

Wat heb je als atlete nog te bewijzen wanneer je al twee keer olympisch goud won, wereld- en Europese titels op je palmares hebt staan? Toch is dat de uitdaging waar zevenkampster Nafi Thiam (27) deze zomer voor staat. Zondag in Lokeren zet ze de aanloop in. Ervaringsdeskundigen Kim Gevaert en Tia Hellebaut over ‘Queen Nafi’.

20 mei