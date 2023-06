Belgian Cats demonstreren in openingspartij op EK basketbal tegen Israël (108-59)

Ceci n’est pas un test. Neen, Israël was vanavond meer dan één maatje te klein voor de Belgian Cats op het EK basketbal. De Belgen maakte het thuisland genadeloos af: 108-59. Afwachten welk lot Tsjechië morgen te wachten staat tegen de Cats in hun tweede partij.

De Tel Aviv Arena was voor de gelegenheid uitverkocht. Voor het eerst sinds 2011 stond hun team nog eens op een EK basket - zo gaat dat als je gastland ben, want op basis van hun ranking (49ste) hebben ze op het EK niets te zoeken. “We zijn in staat om het ‘gewone’ teams lastig te maken, maar niet topteams zoals België,” zei hun coach Sharon Drucker vooraf.

Zo bleek. De Cats drukten elke illusie dat een stunt mogelijk zou zijn meteen de kop in. Vanloo haalde de trekker tweemaal over - die is sinds het vertrek van ex-coach Philip Mestdagh helemaal herboren - en ook Kyara Linskens faalde niet. In geen tijd stond er al een kleine kloof (14-6) op het bord.

Israël kroop meteen in een zone-verdediging maar die tactiek rendeerde niet: de driepunters van Vanloo, Julie Allemand en vooral ook Laure Resimont - 11 punten op rij - vlogen hen om de oren. Was het u opgevallen dat Meesseman dan nog maar vier minuten op het parket had gestaan? De kapitein van de Cats kwam snel in foutenlast. Aan de score merkte je het niet: Meesseman kwam er pas weer op bij een 36-18-tussenstand. Het publiek zat erbij en keer ernaar, ook hoe Meesseman de kloof nog verder uitdiepte: 61-34 aan de rust.

De stats van de Cats waren veelzeggend: een afwerking aan 85 procent, 20 assists en 9 steals. Het was gewoon een demonstratie. De speelsters konden zich helemaal uitleven: behind the back of no look passes - ze verwenden het publiek. ‘t Is te zeggen: de kleine schare Belgen in de tribune, want voor Israël was het vooral afzien en ondergaan.

Israël was nooit bij machte om de Belgen op de proef te stellen. De Cats domineerden, ook met dank aan Linskens die gul met assists strooide. Halfweg het derde kwart was het verschil al opgelopen tot een dertiger (70-41). Tijd dus om de ‘reservespeelsters’ wat meer minuten te geven en de starting five wat rust te gunnen: morgenmiddag wacht al Tsjechië. Bondscoach Rachid Méziane koos er wijselijk om de krachten te sparen.

Resimont, duidelijk niet gehinderd door het masker dat de gebroken neus moet beschermen, benutte die minuten om nog met scherp te schieten. Hey hey Israël, probeerde de speaker er nog de moed in te houden maar met nog vijf minuten te gaan, legde Linskens al de century binnen - onwaarschijnlijk snel op een EK. Het zegt veel over wat Israël waard is, maar ook over de Belgen: zij zijn naar het EK gekomen om zich te tonen. Wees maar zeker dat de concurrentie het zag.

België - Israël 108-59

Quarters: 28-18, 61-34, 85-43, 108-59

België: Allemand 14, Vanloo 16, Delaere, Meesseman 23, Linskens 12; Resimont 22, Mununga 0, Lisowa 5, Ramette 0, Geldof 4, Bi. Massey 0, Be. Massey 7

