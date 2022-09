Belgian Cats boeken overtuigende WK-zege tegen Zuid-Korea

Boksen Aparte beelden: bokser weigert te vechten, maar tegenstan­der kan het toch niet laten om tik uit te delen

Een vreemde situatie in het boksen. Newfel Ouatah (36), voormalig Frans kampioen bij de zwaargewichten, ging na de bel onmiddellijk op één knie met de vuist in de lucht. Hij weigerde, ondanks een tik van de tegenstrever, te vechten. De reden? Hij was niet verzekerd.

