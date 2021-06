Belgian Cats bibberend naar kwartfinale op EK basketbal

BasketbalDe Belgian Cats zijn back on track op het EK basketbal. In Straatsburg moesten de Belgen wel tot het gaatje gaan maar na een 61-63-zege tegen Turkije kwalificeerden de Cats zich als groepswinnaar voor de kwartfinales. Ze hebben nu twee dagen om de batterijen weer op te laden voor hun kwartfinale.

De Belgian Cats wisten al voor de opworp waar ze aan toe waren. Winnen stond synoniem voor groepswinst, verliezen betekende koffers pakken en naar huis. Dat de Belgen nog in de running waren om hun poule te winnen, dankten ze volledig aan de prestatie van Slovenië - door hun zege tegen Bosnië-Herzegovina lag alles weer open.

Een mentale opkikker voor de Cats, die niet de fout maakten om het Turkse team, 7de op de wereldranking, te onderschatten. Het zou geen walkover worden zoals tegen Slovenië, de Belgen gingen vandaag eerder voor het betere sloopwerk: het Turkse bastion werd gradueel in de vernieling gespeeld. En nu - dat moet bondscoach Philip Mestdagh deugd doen - eens niet met de gebruikelijke ‘big three’ in een hoofdrol. Emma Meesseman kwam pas in het tweede kwart tot scoren, terwijl sluipschutter Kim Mestdagh en spelverdeelster Julie Allemand aan de rust met slechts twee punten op de teller stonden.

Neen, tegen Turkije stond in de eerste helft de ‘supporting cast’ recht, met glansrollen voor Antonia Delaere, Kyara Linskens en Hanne Mestdagh. Linskens - niet vergeten dat die in oktober nog met een gescheurd kruisband aan de knie onder het mes ging en zes maanden moest revalideren - bewees dat ze een rots kan zijn voor de Cats: 9 punten, 4 rebounds en 2 assists aan de rust.

Die assists waren bestemd voor Delaere, daarnet al net zo kwikzilver in haar bewegingen als vrijdag tegen Slovenië, én ook nog eens trefzeker: met 12 punten was de small forward na twee quarters topscoorster bij de Cats. Hanne Mestdagh die deed tijdens haar invalbeurten dan weer waar haar oudere zus Kim voorlopig niet in lukt: haar driepunters binnengooien (3 op 5). Tel daar de gebruikelijke klasse van Meesseman bij en zo kwam er halfweg een kloof van tien punten op het bord.

Alles onder controle, ware het niet dat de Cats er in het derde kwart een rommeltje van maakte. Het tempo ging uit hun spel, ze wisten zich niet goed raad met de zoneverdediging van de Turken, leden balverliezen, misten hun shots en zelfs layups - kortom: alle ingrediënten om het nog nodeloos spannend te maken.

En dan, toen de nood het hoogst was, namen de kapitein en de leading lady het heft in handen. Kim Mestdagh zorgde niet alleen met een driepunter en shot ervoor dat de Cats op voorsprong bleven, ook Meesseman nam haar verantwoordelijkheid op. Toch bleef het tot de slotseconden spannend. Gelukkig draaide de thriller op een happy end uit: de Cats wonnen en kunnen nu twee dagen even op adem komen voor hun kwartfinale

Turkije - België 61-63

Quarters: 15-16, 31-41; 45-51, 61-63

België: Allemand 4, K. Mestdagh 7, Delaere 13, Meesseman 15, Linskens 11; H. Mestdagh 9, Vanloo, Bi. Massey 4

