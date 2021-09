Belgian Cat Marjorie Carpréaux zet carrière tijdelijk op pauze

Zwemmen Ronald Gaastra na zijn afscheid als topzwem­coach: “Er zijn makkelijke­re schoenen te vullen dan de mijne”

10 september Een maand al is Ronald Gaastra (62) topzwemcoach af: hij die Fred Deburghgraeve en Pieter Timmers aan olympische roem hielp, paste niet meer in de plannen van de Vlaamse Zwemfederatie (VZF) en hij hield de eer aan zichzelf. Maar of het na hem zoveel beter zal gaan? “Het ziet er niet rooskleurig uit.” Een interview.