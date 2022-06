Belgian Arrows kennen geen problemen met Polen op World Cup of Darts, straks volgt kwartfinale tegen Australië

‘Dancing Dimi’ wilde er niet veel gras over laten groeien en nam een kanonstart tegen Ratajski. In een mum van tijd stond het 2-0. Na een finish op de bull ging het publiek in de Eissporthalle in het Duitse Frankfurt even uit zijn dak. Door enkele missers liet Van den Bergh Ratajski even terugkomen in de wedstrijd, 2-1.