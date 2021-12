Belgen in moeilijkheden op PDC-ranglijst: zowel Huybrechts als 'Dancing Dimi' moeten inleveren en vooral voor die laatste kan dat nare gevolgen hebben

Wat is die Order of Merit nu juist? Een soort klassement van de Professional Darts Corporation (PDC), waar wordt gekeken naar het verdiende prijzengeld van de afgelopen twee jaar. Op basis van die rangschikking kennen we de nummer 1 van de wereld, op dit moment dus Gerwyn Price. Na twee jaar vervallen de verdiende centen op die ranking, en moet dat geld dus worden ‘verdedigd’. Zo moest Dimitri Van den Bergh bijvoorbeeld nu zijn kwartfinale van twee jaar terug evenaren om geen verlies te lijden.

Nu het WK er bijna op zit, krijgen we ook een beter zicht op hoe de Order of Merit er na Nieuwjaar uit zal zien. En dat ziet er niet al te rooskleurig uit voor de Belgen. Laat ons beginnen met Van den Bergh. Onze Belgische nummer 1 stond voor het WK knap vijfde op de PDC Order of Merit, met 443.750 Britse pond (528.610 euro) aan prijzengeld achter z’n naam. De abrupte uitschakeling in de eerste ronde heeft daar evenwel weinig goed aan gedaan. Van den Bergh ziet al sowieso Gary Anderson, José de Sousa en Jonny Clayton over zich wippen. Indien Michael Smith zich voorbij Gerwyn Price naar de halve finale knokt, springt ook hij nog over Van den Bergh en staat onze landgenoot negende. Alleen indien Mervyn King (voorlopig 17de), Luke Humphries (voorlopig 19de) of Callan Rydz (voorlopig 30ste) onverwacht wereldkampioen wordt, zakt ‘Dancing Dimi’ nog een plaatsje.