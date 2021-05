Belg Obasohan speelt met Tsjechische ploeg voor Champions League: “Alleen geslaagd met de trofee in mijn handen”

BasketbalAcht teams, drie matchen, één kroon: vanaf vandaag tot zondag krijgt de Champions League zijn ontknoping in een ‘Final Eight’. Op het eindtoernooi in het Russische Novgorod strijden ook twee Belgen voor de Champions League-trofee: Retin Obasohan – vanavond met Nymburk tegen Pinar Karsiyaka - en Maxime De Zeeuw – morgen met Hapoel Holon tegen Burgos.

De corona-pandemie heeft dus ook de eindfase van deze Champions League ingrijpend gewijzigd. Geen kwartfinales met heen- en terugwedstrijd, geen Final Four. Wel een Final Eight, een bubbletoernooi met acht teams met rechtstreekse uitschakeling. Met vanavond en morgen telkens twee kwartfinales, vrijdag halve finale en zondag de finale. Naast Nymburk en Hapoel Holon zijn er drie Spaanse ploegen (Burgos, Tenerife en Zaragoza), één Frans team (Straatsburg), Karsiyaka uit Turkije en Novgorod, de organiserende club.

In zijn vooruitblik schuwt Retin Obasohan (27) de steile ambities niet. “We hebben tot dusver een mooi parkoers neergezet in de Champions League”, zegt de Antwerpse rasatleet met Nigeriaanse roots. “De start was moeilijk, we verloren onze eerste partij tegen Dijon (club van Hans Vanwijn, nvdr) met zware cijfers. We kwamen als team net uit een quarantaineperiode. Daarna liep het sterk. We verschijnen hier met vertrouwen en focus. En met slechts één doel: die trofee binnenhalen. Deze Final Eight is alleen geslaagd als ik zondagavond met een grote glimlach rondloop. En dat zal alleen het geval zijn als ik die trofee in handen heb.”

Net als bij de Belgian Lions – hij was de absolute uitblinker in de voorbije EK-kwalificatiefase – zette Obasohan bij het Tsjechische Nymburk zijn progressie en potentieel almaar sterker in de picture. Overgave, zelfvertrouwen, explosiviteit, atletisch vermogen, winnaarsmentaliteit.

“Dit team focus constant op hoge intensiteit, hoog tempo, defensieve druk. En dat veertig minuten lang, elke wedstrijd. Dat systeem is me op het lijf geschreven. Ik voel hier bij coaches en teammaats heel vel vertrouwen. Zij weten dat ik een speler ben die sterk op mijn instincten steun. Maar toch voelen zij zich daar oké bij, hebben ook zij vertrouwen in mijn instincten. Dat geeft zo’n boost, zo’n energie: elke speler heeft dat gevoel nodig.”

“Het huidige verhaal bij Nymburk kan je goed met dat van de Lions vergelijken. Ik voel dat ik individueel verdere stappen zet in mijn ontwikkeling. Dat drijft elke speler, die drang naar verbetering. En daarnaast deel ik ook in het ploegsucces. Die combinatie is geweldig: individuele progressie hand in hand met een winning team. Ik heb het ooit anders gekend. Daarom voel ik me hier zo sterk thuis.”

En wat met je ultieme ambitie? De NBA? Leeft die droom nog?

“Die droom blijft inderdaad in mijn hoofd. Elke sportatleet zet zijn doelstelling. Ik legde die van mij al vroeg zeer hoog. Ik wil altijfd hogerop, op die ladder. Mijn target blijft hetzelfde, dat is de NBA. Mijn pad ernaartoe: dat zien we wel hoe dat loopt. Eerst probeerde ik het via de G-League, nu via het Europese basketbal. Loopt die straks langs de Euroleague? Dat kan best, we zien wel hoe het loopt.”

De kwartfinales:

Vanavond: Novgorod-Zaragoza en Nymburk-Karsiyaka.

Donderdag: Hapoel Holon-Burgos en Tenerife-Straatsburg.