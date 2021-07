Belg (47) verdronken tijdens triatlon in Frankrijk

Een 47-jarige Belgische triatleet is zondag om het leven gekomen tijdens de triatlon ‘Chtriman 113' in Gravelines, iets voorbij Duinkerke in het noorden van Frankrijk. De man verdronk tijdens het zwemmen, zo melden lokale media.

Mogelijk kreeg de Belg tijdens het zwemonderdeel een hartaanval. Het zwemmen vond plaats in het Paarc des Rives de l’Aa in Gravelines. Een reddingsteam dat ter plaatse was, probeerde de man te reanimeren. Nadien namen hulpverleners van de brandweer het over, maar de man bleek overleden.

De organisatoren betreuren het overlijden en bieden in een mededeling “hun diepste medeleven aan de familie en vrienden van het slachtoffer aan. Het is een verlies voor zijn familie, maar ook voor de hele triatlonfamilie”, klinkt het. De naam van het slachtoffer is niet bekendgemaakt.

De ‘Chtriman 113' is een wedstrijd van 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21 km hardlopen. Er nemen traditioneel veel Belgen deel aan de wedstrijden in Gravelines. Vorig jaar kon die triatlon door de coronapandemie niet doorgaan. Afgelopen weekend waren er voor de verschillende wedstrijden in totaal 2.400 deelnemers.

