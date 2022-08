Belfius Padel Summer Gala in Knokke: “Padel op het hoogste niveau en tegelijk genieten: een topweekend”

Vrijdag gooiden enkele regenbuien nog ietwat roet in het eten, maar een dag later werden de halve finales van het Belfius Padel Summer Gala afgewerkt in een zonovergoten Knokke Zoute Tennis & Padel-club. “Mooier kan het niet”, genoot organisator Vincent Laureyssens. “Er werd zaterdag gespeeld voor een vol huis en we ontvingen 700 vips. Dat is ook het opzet van dit evenement: iedereen laten kennismaken met padel op het allerhoogste niveau en tegelijk genieten van de omkadering.”

Vrijdag mochten vier Belgische duo’s het in de kwartfinale bij de mannen opnemen tegen de wereldtoppers. Uiteraard woog die opdracht voor onze landgenoten nog te zwaar, maar dat de beste Belgische spelers progressie maken is wel duidelijk. Zaterdag was het in de halve finale bij de vrouwen dan de beurt aan twee Antwerpse duo’s om kennis te maken met padel op wereldniveau. Evelyne Dom/Michelle Van Mol en Elyne Boeykens/Astrid Dierckx gaven het beste van zichzelf en vonden het vooral een eer om speelsters van dat niveau te treffen. Dat het zondag om 10 uur bij de vrouwen een finale wordt tussen Gemma Triay/Alejandra Salazar, de nummers één van de wereld, en Marta Ortega/Bea Gonzalez is dan ook allerminst een verrassing.

De halve finales bij de mannen zorgden zaterdag voor vuurwerk. Alejandro Ruiz en Momo Gonzalez versloegen Javier Ruiz en Lucas Campagnolo met 6-4, 3-6, 7-6 en Miguel Lamperti en Jon Sanz haalden het met 6-3, 7-6 van Alejandro Arroyo en José Rico. De finale morgen om 14.30 uur tussen Ruiz/Gonzalez en Lamperti/Sanz is meteen de perfecte affiche om het toernooi af te sluiten.

Volledig scherm Miguel Lamperti en Jon Sanz. © Werner Thys

De 28-jarige Spanjaard Alejandro Ruiz is dit weekend één van de absolute smaakmakers in Knokke. Samen met Momo Gonzalez versloeg hij een goede week geleden in Mendoza nog de nummers één van de wereld Alejandro Galan/Juan Lebron. Ruiz en Gonzalez beleefden in juni nog een hoogtepunt met het bereiken van de finale op het Masters-toernooi van Marbella. “Momo is nog maar vijf maanden mijn vaste partner. Het loopt geweldig”, aldus Ruiz. “Ook op het Open toernooi in onze thuisstad Malaga deden we het goed met een halve finale. Het was een geweldige ervaring om voor een tribune vol thuissupporters te spelen.”

Volledig scherm Alejandro Ruiz centraal in beeld. © Werner Thys

De padeltoppers hebben sedert einde juli wat vrije tijd. “Dat hadden we nodig”, zegt Ruiz, die op zijn achtste begon met padel. “Op korte tijd is de internationale kalender uitgegroeid van twintig naar dertig toernooien. In vergelijking met pakweg vier jaar geleden moeten we ook veel meer reizen. Dat is wel goed voor onze sport. Hoe meer landen kennismaken met padel, hoe beter.”

Ruiz en Gonzalez waren in mei ook van de partij tijdens de Circus Brussels Padel Open in de Gare Maritime en geraakten toen tot in kwartfinale. “Alle spelers waren onder de indruk van de organisatie”, zegt Ruiz. “En het belangrijkste: het publiek wist de prestaties te appreciëren.”

In de aanloop naar de volgende toernooien om de World Padel Tour zijn Ruiz en Gonzalez nu dus opnieuw in ons land voor het ‘Exhibition Gala’ in Knokke. “Hier in Knokke willen we in de eerste plaats het publiek entertainen”, aldus Ruiz. “Ook de spelers kunnen tijdens deze driedaagse volop genieten. Tijdens de officiële toernooien van de World Padel Tour gaat het van het hotel naar de trainingscourts en concentreren we ons enkel op de matchen. Hier durven we ’s avonds al eens stapje zetten (lacht). Kortom: in Knokke wordt padel van de bovenste plak gecombineerd met de geneugten van het leven én is er veel interactie met het publiek. Dit is ook voor ons een topweekend. Met dank aan de organisatie.”

Volledig scherm Sophie Wilmes, Piet De Groote (burgemeester van Knokke) en Christian Van Thillo. © Werner Thys