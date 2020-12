Becky Hammon eerste vrouwelijke hoofdcoach ooit in NBA, LeBron James pakt straf record

NBAAfgelopen nacht is een stukje geschiedenis geschreven in de NBA. Becky Hammon (43) stond aan het roer van de San Antonio Spurs in het duel tegen de LA Lakers en is zo de eerste vrouwelijke hoofdcoach ooit in de grootste basketcompetitie ter wereld. En ook LeBron James bereikte een mijlpaal.

Hammon is een pionier in het basket. In 2014 werd ze na haar spelerscarrière al de eerste vrouwelijke assistent-coach in de NBA. Sindsdien staat ze Gregg Popovich bij bij de San Antonio Spurs. De hoofdcoach werd tijdens het duel tegen de LA Lakers echter weggestuurd, nadat hij commentaar had gegeven op de leiding, waarna Hammon de leiding overnam. Zo schreef ze onverwachts geschiedenis. Hammon was zich er van tevoren namelijk niet van bewust dat ze de leiding zou krijgen als Popovich zou worden weggestuurd. “Daar kwam ik pas achter toen hij mij aanwees.”

Becky Hammon kende als speelster al een bewogen carrière. De Amerikaanse startte in 1999 bij New York Liberty en werd al snel international. Nog in de WNBA kwam ze van 2007 tot 2014 uit voor de San Antonio Spurs, waar ze dus doorgroeide tot de assistent-coach van het A-team. Daarnaast speelde ze ook in Italië, Spanje en Rusland.

Volledig scherm Becky Hammon © AP

Russisch staatsburgerschap

Over Rusland gesproken: toen Hammon vernam dat ze niet was geselecteerd voor de Olympische Zomerspelen 2008, nam ze het Russisch staatsburgerschap aan en ging ze met de Russische nationale ploeg naar Peking. Daar zou ze brons pakken nadat ze met ‘haar land’ in de halve finales uitgeschakeld werd door de VS. Met de Russische ploeg won ze ook zilver op het EK 2009, werd ze vijfde op het WK 2010 en vierde op de Olympische Zomerspelen 2012.

Volledig scherm Becky Hammo © AP

Mijlpaal voor LeBron James

Ook LeBron James speelde een hoofdrol. De superster van de Lakers heeft - nota bene op zijn 36e verjaardag - een knappe mijlpaal bereikt. Hij was voor de duizendste reguliere competitiewedstrijd op een rij goed voor ‘double digits’, dus minimaal tien punten. Niemand deed ooit beter.

James lukte tegen de Spurs in totaal 26 punten. De Lakers wonnen uiteindelijk met 107-121. De reeks van duizend wedstrijden begon op 6 januari 2007 toen hij nog uitkwam voor Cleveland Cavaliers. “Ik probeer gewoon in het moment te leven en door te gaan om mijn spel te verbeteren en de samenwerking met mijn teamgenoten te verbeteren zodra ik op het veld sta”, zei James, die al zijn halve leven in de NBA actief is.

