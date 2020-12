BC Oostende verliest vierde Champions League-wedstrijd op Italiaanse bodem

Coach Dario Gjergja kon geen beroep doen op de geblesseerden Buysse en Gillet. Bratanovic en Buysschaert zitten in quarantaine na een positieve coronatest. Oostende liet echter drie quarters een sterke indruk na bij de viceleider in de Serie A. In een gelijkopgaande eerste helft eiste de Amerikaan Harrison de hoofdrol op met maar liefst 23 punten. De kustploeg kon rekenen op een uiterst trefzekere Troisfontaines, die Oostende met 14 punten in de wedstrijd hield. Djordjevic zette met twee rake vrijworpen de 48-44 op het scorebord. In het derde quarter kwamen de bezoekers moeilijker tot scoren, terwijl Harrison aan de overkant zijn 33ste punt door de korf jaagde (66-60). In het slotluik kwam een moedig maar moegestreden Oostende al snel in ademnood toen Brindisi met een 10-0 naar een zestienpuntenkloof raasde (76-60). Bij 83-64 was het helemaal over en uit voor de landskampioen, die de laatste korven liet optekenen via debutanten Pintelon en Waleson (93-81). Na vier wedstrijden staat Oostende met een 1-3 laatste in poule H, waardoor de volgende ronde in deze Champions League nagenoeg onmogelijk wordt.