Battle of quarterbacks, Rihanna en ticket tot 375.000 euro: uw handleiding voor de 57ste Super Bowl

Meer sportNFL. MVP. Quarterbacks en een halftime show. U kent de termen wel, maar verder dan dat komt uw kennis van American Football niet? Geen zorgen. Voor editie 57 van de Super Bowl, in de nacht van zondag op maandag, doen we de basisprincipes nog eens uit de doeken.

De hoogmis van de NFL (National Football League). Tussen september en januari strijden 32 teams, opgedeeld in twee conferences - de ‘American Football Conference’ (AFC) en de ‘National Football Conference’ (NFC) -, voor één van de veertien plekjes in de play-offs. Geen play-offs met klassement en gehalveerde punten zoals we die hier in het Belgisch voetbal kennen, wel met rechtstreekse eliminatie. Een bekertoernooi, met aan de linkerzijde van de bracket de teams uit de ‘AFC’, en aan de andere kant die van de ‘NFC’. In de grote finale staan de beste teams uit elke conference tegenover elkaar. Die finale, dat is de Super Bowl.

De Belgische NFL-liefhebber moet er wat voor over hebben. De Super Bowl gaat pas zondagnacht om half één ‘s nachts van start. Pijnlijk voor wie maandagochtend gewoon op het werk moet staan, dat wel. Het lot van zo wat elke fan van Amerikaanse sporten. Naar de Amerikaanse klok is het gewoon om 18u30 op dat moment. Dit jaar vindt de Super Bowl trouwens plaats in het State Farm Stadion in Glendale, Arizona. ‘t Is de derde keer in het 55-jarige bestaan dat de NFL daarvoor afzakt naar Glendale (eerder in 2007 en 2014). In tegenstelling tot de vorige twee edities, toen achtereenvolgens de Tampa Bay Buccaneers en de Los Angeles Rams een thuismatch speelden, wisten de Arizona Cardinals zich voor deze editie niet te plaatsen voor de eindronde in hun eigen tempel. ‘t Is dus écht neutraal terrein deze keer.

Volledig scherm State Farm Stadion in Glendale. © EPA

Kansas City Chiefs

Het duel wordt gehypet als de ‘battle of quarterbacks’. Aan kant van Kansas City gaat dat ontegensprekelijk om Patrick Mahomes. Veel staat of valt bij hun goudhaantje. En laat het lot nu net beslist hebben dat de 27-jarige quarterback niet volledig fit is voor de Super Bowl. Hij zal ongetwijfeld spelen, maar of zijn zwaar verstuikte enkel het volhoudt? Dat wordt afwachten...

De Chiefs eindigden bovenaan in de AFC West Division, en klopten in de play-offs Jacksonville en Cincinnati. Dit seizoen scoorden ze het meeste punten van iedereen. Als Mahomes en co de Super Bowl winnen, komt die in de prijzenkast naar de eerdere overwinningen in 1969 (IV) en 2019 (LIV). In 2020 verloren de Chiefs nog de finale, net als de allereerste editie van 1966.

Volledig scherm Patrick Mahomes. © Getty Images

Philadelphia Eagles

De Eagles kijken op hun beurt naar quarterback Jalen Hurts, die op jacht gaat naar z’n eerste Super Bowl-zege. In Philadelphia zijn ze toe aan hun derde Super Bowl, hun enige overwinning dateert van de editie 2017 (LII). Zij wonnen in hun weg naar de finale overtuigend van de NY Giants en San Francisco, nadat ze eerst werden in de NFC East Division.

Volledig scherm Jalen Hurts. © Getty Images

Een leuk duel in het duel is dat tussen de broertjes Travis en Jason Kelce. De eerste is ‘tight end’ van de Chiefs, de andere is ‘center’ bij de Eagles. Voor het eerst in de geschiedenis van de Super Bowl staan twee broers tegenover mekaar.

Die is er dit jaar eigenlijk niet. Aanvallend is er weelde aan beide kanten. Qua puur individueel talent hebben de Chiefs met Patrick Mahomes, Chris Jones en Travis Kelce de beste papieren, maar de Eagles kunnen daar een sterker geheel en iets betere defence tegenover zetten. Op dit moment verkeren zij in hun best mogelijke vorm, en dat na een al indrukwekkend seizoen. Van de 71 experts die het Amerikaanse ESPN erover bevroeg, neigt 63,4% naar een overwinning van de Eagles. En bijna de helft van die experts tipt Jalen Hurts als ‘MVP’, Most Valuable Player in de finale.

Ook bij de bookmakers zijn de verschillen klein. Wie bij Unibet gaat voor de Eagles, ziet z’n inzet vermenigvuldigd met 1,83. De Chiefs gaan aan 2,06. Al zullen die odds nog wel een paar keer stijgen en dalen de komende uren... Close call. Zit u al op het puntje van uw stoel?

De blikvanger van dit jaar is zangeres Rihanna, die voor het eerst in vijf jaar nog eens terugkeert naar het podium. En hoe. Vorig jaar stemden 103 miljoen mensen hun tv af op de halftime show, het meest bekeken televisie-event in de Verenigde Staten. Bereid u voor op hits als ‘Umbrella’, ‘Diamonds’ en ‘Love The Way You Lie’. Traditioneel duurt de rust 12 minuten, maar tijdens de Super Bowl kan dat wel eens uitlopen tot een halfuurtje.

Volledig scherm © Photo News

Wie een paar seconden airtime wil tijdens deze halftime show, betaalt zich blauw. Vorig jaar kostten dertig seconden reclame meer dan zes miljoen euro - of 200.000 dollar per seconde -, en die prijzen zijn de afgelopen jaren alleen toegenomen. De reclamespotjes tijdens de onderbreking van de Super Bowl zijn vaak zo iconisch dat ze weken, soms maanden over de tongen gaan. En vooral: ze worden door miljoenen mensen bekeken. Amazon, Budweiser, Toyota... De grote merken slaan er hun slag. Amazon was de grootste uitgever met liefst 30 miljoen euro voor hun reclamespots.

U begrijpt: al dat spektakel komt met een spijzig prijskaartje. En dan hebben we het nog niet over een vliegticket naar Arizona. Of verblijfskosten. Het goedkoopste ticket voor de Super Bowl kost op dit moment nog een slordige 5.600 dollar via de officiële kanalen, omgerekend zo'n 5.250 euro. Wie liefst een beter plaatsje heeft voor al dat spektakel, kan ook gaan voor een van de duurste ticketjes van ongeveer 28.000 euro. En voor wie echt all in wil gaan: er is een luxesuite beschikbaar voor liefst 375.000 euro. De gemiddelde prijs ligt rond 8.400 euro, wat betekent dat deze Super Bowl de op één na duurste editie ooit is.