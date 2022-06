Basketbalster Brittney Griner nog zes maanden langer in cel in Rusland: vrijdag begint proces voor illegale drugssmokkel

BASKETBALDe nachtmerrie van de Amerikaanse basketbalvedette Brittney Griner blijft duren: tijdens een zitting van een rechtbank in Khimki, ten noorden van Moskou, werd haar aanhouding met nog eens zes maanden verlengd. Vrijdag begint haar proces wegens het illegaal drugssmokkel. De vrees is dat het om niet meer dan een schijnproces gaat en dat Griner vooral als pasmunt moet dienen voor een uitwisseling van gevangenen.

Op 17 februari werd Brittney Griner, al acht jaar sterkhouder bij Ekaterinburg, gearresteerd op de Sheremetyevo- luchthaven van Moskou nadat de douaneinspectie patronen met cannabisolie in haar handbagage aantrof. Griner zou terugreizen naar Phoenix, om zich voor te bereiden op het nieuwe WNBA-seizoen. Een week na Griners arrestatie zette Rusland de aanval in op Oekraïne en escaleerde het conflict met het Westen.

De 31-jarige Amerikaanse riskeert tot tien jaar gevangenis indien ze wordt veroordeeld. Maandag verscheen een gehandboeide Griner op een zitting van de rechtbank in Khimki, die haar arrestatie met nog eens zes maanden verlengde, tot 20 december.

Volledig scherm Het mugshot van Brittney Griner. © RUSSIA24/CNN

Vrijdag begint eindelijk haar proces. Niet dat Griner of haar naasten zich veel illusies moeten maken: nog geen 1 procent van de beklaagden in Russische strafzaken wordt vrijgesproken. En dan nog kunnen die ongedaan worden gemaakt. De Amerikaanse overheid definieerde haar aanhouding intussen al als onrechtmatig en stelde een onderhandelaar aan.

Dmitry Peskov, woordvoerder van het Kremlin, bestreed dat Griner een ‘gijzelaar’ zou zijn, die moet dienen als wisselgeld voor een ruil van gevangenen. “Er zijn veel landen waar drugs niet zijn toegelaten en waar je volgens de wet wordt vervolgd,” zei hij aan MSNBC. “Rusland is daar geen uitzondering op. Wij zijn niet het enige land met een strenge drugswetgeving. Waarom zou je haar dan een gijzelaar noemen?”

Toch schreef het Russische persagentschap TASS vorige maand nog dat als de tweevoudige wereld- en olympische kampioene als paspunt moet dienen om Viktor Bout vrij te krijgen. De 55-jarige Rus werd in New York tot 25 jaar veroordeeld wegens wapenhandel. De VS is niet geneigd om zo’n zware misdadiger te ruilen voor een speelster die op het bezit van wat cannabisolie werd betrapt.

Volledig scherm © REUTERS

Mogelijk zou om die reden een andere Amerikaanse gevangene in de deal betrokken worden. Ex-marinier Paul Whelan zit in Rusland een celstraf uit van zestien jaar wegens spionage, een beschuldiging die hij altijd ontkende. Op CNN ontweek staatssecretaris Antony Blinken de vraag: “Ik kan alleen zeggen dat het een prioriteit is om landgenoten, die ergens in het buitenland op een of andere manier onrechtmatig worden vastgehouden, terug naar huis raken. Meer details kan ik er niet over geven.”

Vorige week deed Griners echtgenote Cherelle bij Associated Press haar beklag over de betrokkenheid van de Amerikaanse overheid. Zo verprutsten ze een langverwacht telefoontje met Griner omdat de dienst niet bemand was. Twaalf oproepen van Cherelle bleven onbeantwoord. “Als ze op zaterdag de telefoon al niet opnemen omdat het buiten de kantooruren is, hoe kan ik er dan gerust in zijn dat ze echt werk maken van de vrijlating van mijn vrouw? Dat is toch veel meer gevraagd dan een eenvoudig belletje regelen?”

Volledig scherm © AP

Volledig scherm Brittney Griner en Emma Meesseman bij Ekaterinburg Foto Fiba.com © Fiba.com

Volledig scherm © AP