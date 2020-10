Basketbalclub Luik dreigt met faillissement

In een interview met de Luikse krant La Meuse gooide Christophe Muytjens, clubdirecteur van Luik, meer dan zomaar een bommetje. “Spelen zonder publiek en zonder horeca-inkomsten: dan halen we het jaareinde niet. Dan leggen we de boeken neer voor het einde van december. Waarom liegen we binnen de Liga onszelf voor dat deze maatregelen zullen gelden tot 19 november? Dit is voor meerdere weken en maanden, dat is duidelijk. De enige gepaste oplossing - sportief, economisch en ethisch - is het annuleren van het kampioenschap.”

Hallo, Liga-voorzitter Goethals? Op twee weken van de geplande competitiestart klinkt dit meer dan zomaar een alarmbel. Ook al gaat Luik al jaren gebukt onder zware schuldenlast. Feit blijft dat het professionele basketbal bij gebrek aan tv-gelden naast sponsoring vooral op ticketing, horeca en vip-hospitality steunt als inkomstenbronnen. “Er is geen verandering in de maatregelen van de Vlaamse en Waalse overheid, dus is er ook geen reden om ons standpunt te veranderen. We kunnen niet ingaan op geruchten of uitspraken in de media. De Liga heeft een officieel standpunt ingenomen. We beseffen dat spelen zonder publiek en horeca geen ideale oplossing is, dat dit een situatie is die we niet lang kunnen volhouden. Deze manier van communiceren van het Luikse bestuur blijft jammer. Ik vind dit weinig solidair. En net voor Luik hebben de andere clubs veel gedaan om ze aan boord te houden. Waarom dan nu zo de stok in het hoenderhok gooien?”