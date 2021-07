Basketbalbond wil meesurfen op populariteit Belgian Lions 3x3: “De aantrekkingskracht verwondert ons niet”

Olympische Spelen OVERZICHT. Meest ondankbare plek voor Van Riel, Red Lions sturen weer topland wandelen en Van Uytvanck en 3x3-basket­ploeg stunten: dit hebt u tot nu gemist

26 juli Dag drie op de Olympische Spelen in Tokio. En ook vannacht en deze ochtend kwamen er landgenoten in actie in Japan. Een overzicht van wat u de voorbije uren mogelijk gemist hebt - ook los van de Spelen. Zo verloor Kim Clijsters in Atlanta bij haar comeback tegen Sloane Stephens.