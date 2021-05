Basketbal 3x3: Antwerp pakt allereerste FIBA-toernooizege

Meer sport EK ZWEMMEN. Buys grijpt naast een plekje in de finale, Vanotter­dijk betaalt leergeld - Belgische mannen grijpen naast finaleplek 4x100m

17 mei Kimberly Buys heeft zich maandag op het EK in Boedapest niet voor de finale van de 100 meter vlinderslag kunnen plaatsen. De 32-jarige Oost-Vlaamse tikte in haar halve finale als achtste aan in 1:00.18, de traagste tijd van de zestien halvefinalisten. Maandagochtend had ze In de reeksen met 59.10 nog de elfde tijd gezwommen.