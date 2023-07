BASKET ACTUA. Vrenz Bleijenbergh verlaat Oostende * Dubbele Amerikaanse versterking voor Kortrijk Spurs * Amerikaanse spelverdeler voor Antwerp Giants *

Nafi Thiam gaat in eerste hoogspring­test van zomersei­zoen in Lausanne over 1m91: “Nu kwestie van finetunen richting WK”

Nafi Thiam houdt in het hoogspringen ook van de krachtmeting met de individuele wereldtop: in de Diamond League in Lausanne sprong ze opgelucht over 1m91, maar bij 1m94 miste ze haar drie pogingen. Na haar eerste hoogspringtest richting WK is ze tevreden over haar meetpunten tot nu toe: “Ik moet nog wat mijn ritme vinden, maar het komt wel goed.”