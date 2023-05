BASKET ACTUA. Titelfinale 2: dominant Oostende verplettert pijnlijk zwak Giants: 94-60 * Wedstrijd Kangoeroes – Bergen gestaakt: cameraman krijgt hartstilstand *

Geen stuntzeges voor Charline Van Snick of Amber Ryheul op WK judo

Geen stunts van Charline Van Snick of Amber Ryheul op het WK in Doha vandaag. In de categorie tot 52 kilo ging de Luikse er in de tweede ronde uit, één gevecht later zat het WK er ook op voor Ryheul.