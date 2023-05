BASKET ACTUA. Play-offs: Spanning stijgt in halve finale: winnaars nemen optie op finale * Kortrijk Spurs pakt dubbel: beker én titel *

“Ik barst van ambitie en koester wraak”: Jake Paul is helemaal klaar voor bokskamp tegen UFC-legende Nate Diaz

“Dit gevecht is ‘do or die’ voor mij.” Tijdens de persconferentie onderstreept Youtuber-bokser Jake Paul het belang van zijn kamp tegen UFC-legende Nate Diaz nog eens. Op 5 augustus staan de twee kemphanen tegenover elkaar in de boksring in Dallas. Paul hoopt in Texas terug te slaan nadat hij eind februari tegen Tommy Fury voor het eerst een bokspartij verloor.